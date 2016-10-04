Симферополь, 4 октября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Крымский полуостров тектонически сдвигается в сторону России на 2,9 мм в год, сообщил директор Института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов на научной конференции в Институте космических исследований.

Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987

Движение полуострова зафиксировано сотрудниками института прикладной астрономии с помощью комплекса «Квазар-КВО». По словам Александра Ипатова, сотрудники института попробовали определить направление и скорость возможного тектонического движения еще в момент воссоединения Крыма с Россией — узнать куда движется Крым. Оказалось, что полуостров на самом деле движется к северо-востоку со скоростью 2,9 мм в год. К такому выводу сотрудники института пришли после изучения данных аппаратуры, установленной в населенном пункте Симеиз.

В состав радиоинтерферометрического комплекса «Квазар — КВО» входят три радиоастрономические обсерватории, расположенные в Ленинградской области, Карачаево-Черкесии и Бурятии. Комплекс регулярно участвует в крупнейших международных геодезических, астрометрических и астрофизических наблюдениях.