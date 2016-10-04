Москва, 4 октября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Москве ученые разработали самоустанавливающийся полимерный имплантат с памятью формы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе НИТУ «МИСиС», в течение года над изобретением работал научный коллектив Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС». На данный момент совместно с РОНЦ им. Н.Н. Блохина идет работа над прототипом изобретения в лабораторных условиях, затем запланированы доклинические и клинические испытания, на проведение которых может уйти несколько лет.

Полимерный имплантат. Фото предоставлено пресс-службой НИТУ «МИСиС»

Согласно планам изобретателей, новое изобретение будут внедрять в медицинских центрах и ветеринарных клиниках. Новый тип полимерных костных имплантатов с памятью формы может применяться без крепежей и фиксаторов в процессе операции. «Для новых имплантатов характерна повышенная приживаемость в тканях организма, а также способность рассасываться, и впоследствии замещаться натуральной костной тканью», — сообщили в пресс-службе.

Так, новые имплантаты могут быть применены при челюстно-лицевой хирургии для замены костей черепа небольшого объема — до 5 кубических сантиметров. «Расчетная стоимость образца такой биоинженерной конструкции, заселенной стромальными клетками (ММСК), составляет около 20−30 тысяч рублей», — уточнили в институте.

Руководитель проекта Федор Сенатов пояснил, что форма нового полимерного имплантата может сжиматься в два раза, нагреваться и фиксироваться в реставрируемом виде без применения традиционных способов в трансплантологии. «Материал является биорезорбируемым: в организме он разлагается, не нанося вреда. Совместно со специалистами РОНЦ им Н.Н. Блохина мы разработали технологию заселения такой биоинженерной конструкции мультипотентными мезенхимальными стромальными клетками (ММСК), выделенными из костного мозга пациента, что стимулирует прорастание кровеносных сосудов и тканей внутрь имплантата, оптимизируя процесс приживаемости и увеличивая эффективность трансплантации», — заявил он.

Напомним, в России порядка 20% операций по трансплантации в дальнейшем требуют повторного вмешательства медиков из-за плохой приживаемости или неправильного расположения имплантата в ткани.