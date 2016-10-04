Москва, 4 октября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Производство молока в 2016 году возрастет незначительно, однако достигнутые темпы роста его производства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах сохранятся на уровне 3%. Об этом сегодня, 4 октября, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на совместном заседании президиума Научно-экспертного совета при председателе Совфеда и Совета по вопросам АПК и природопользования, сообщили в Минсельхозе РФ.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

«Для замещения импорта отечественной молочной продукцией планируется модернизировать действующие и построить новые животноводческие комплексы на размещение 1 млн голов скота», — сказал Ткачев.

По его словам, «для стимулирования развития молочного скотоводства с 2017 года планируется проводить молочные интервенции, а также существенно увеличить размеры грантов на поддержку фермеров, работающих в сфере молочного и мясного скотоводства».