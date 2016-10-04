Париж, 4 октября, 2016, 15:39 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смартфоны

Граждане Франции в 2015 году впервые провели за экранами смартфонов больше, чем перед телевизором, заявили в аналитическом центре Flurry Analytics. Об этом сообщает Figaro.

Исследование этой организации, являющейся филиалом Yahoo!, включало в себя сбор и анализ данных более 14 тыс. мобильных приложений на телефонах во Франции. Его результаты также демонстрируют эволюцию принципов использования мобильных аппаратов, в рамках которой мобильными телефонами стали чаще пользоваться для развлечений (на 17%) и работы (31%) за указанный период. Также зарегистрирован сильный рост применения спортивных приложений (на 217%), что связано с прошедшими событиями в мире спорта, такими как Чемпионат Европы по футболу или Олимпийские игры в Рио.

В общем, подчеркивают в центре, число людей, которые пользуются мобильными приложениями более 60-ти раз в день, увеличилось на 59% между 2014 и 2015 годами. Так, если в 2014 году таких людей было около 179 млн, то в 2015 их число составило 280 млн человек. К такому выводу центр пришел, проведя анализ данных по 830 тыс. приложениям на более чем двух миллиардах мобильных устройств по всему миру.