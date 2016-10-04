Москва, 4 октября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Самое опасное оружие военно-морского флота для США — это стратегические подводные ракетоносцы класса «Борей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя перечень наиболее опасных вооружений ВМФ России, составленный американскими специалистами.

Mil.ru Торжественная церемония встречи атомного подводного крейсера (АПКР) «Александр Невский» в пункте постоянного базирования Вилючинск

«Самое опасное оружие военно-морского флота для США — это стратегические подводные ракетоносцы класса «Борей», несущие баллистические ракеты «Булава». Это самое страшное оружие для США в составе военно-морского флота», — заявил Коротченко.

«Всего лишь одна подводная лодка, нанося ответный удар возмездия, поставит точку в развитии американской цивилизации», — подчеркнул он.

В то же время указанные американскими специалистами виды оружия относятся к обычным видам вооружений, пояснил эксперт: «Менее опасные системы, тем не менее они достаточно эффективны».

«Какие-то американские эксперты что-то там себе напридумывали — это не повод для комментариев. Мы можем сказать, какие, действительно, системы военно-морского вооружения определяют передовое положение российского военно-морского флота», — сказал Коротченко.

Помимо уже указанных подводных ракетоносцев класса «Борей», эксперт выделил указанные американскими специалистами крылатые ракеты «Калибр», «которые могут устанавливаться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях». «Собственно, вот эти виды оружия сегодня в известной степени определяют возможность нашего флота с точки зрения как ядерного, так и неядерного поражения», — заключил Коротченко.

Ранее эксперты Института изучения морского потенциала России, созданного в США месяц назад, заявили о том, какое оружие ВМФ они считают наиболее опасным. В список попали два корабля и два вида ракет — подводные лодки «Ясень», фрегаты проекта 22 350 «Адмирал Горшков», а также ракеты «Циркон» и «Калибр». В целом американские аналитики заявили о высокой боеготовности российского флота.

Читайте также: Российские С-300В4 в Сирии сдержат США: война близко?