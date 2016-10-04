Москва, 4 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Госдума 19 октября может принять законопроект о приостановке действия соглашения с США об утилизации плутония, сообщил депутат Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Пожара нет, принципиальное решение принято, а все остальное обсудим последовательно и глубоко», — сказал Слуцкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Тем самым он опроверг члена Совфеда Игоря Морозова, который заявил о том, что верхняя палата парламента готова уже 12 октября поддержать инициативу президента России.

«Мы планируем рассмотреть на комитете досье по плутонию, потому что оно очень серьезное», — отметил Слуцкий, обсуждение состоится с участием «профильного» замглавы МИД Сергея Рябкова, которого «в пятницу физически не будет в Москве».

Между тем на заседании 7 октября Госдума может ратифицировать соглашение с Сирией о нахождении там группировки российских ВКС.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. В последнее время США предпринимают попытки пересмотра прописанной в Протоколе от 13 апреля 2010 г. стратегии утилизации плутония и изменения способа его утилизации. При этом американская сторона планирует осуществлять утилизацию плутония путем его захоронения, а не путем облучения, как это установлено названным Протоколом, отмечается в сопроводительных документах. «Изменение методов утилизации в соответствии с соглашением возможно только при согласии сторон. К России со стороны США таких официальных обращений по дипломатическим каналам не поступало», — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.