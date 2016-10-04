Москва, 4 октября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. На территории России и Белоруссии в течение месяца пройдут два крупных совместных тактических учения с подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ и Сил специальных операций (ССО) Республики Белоруссия, сообщили в Минобороны РФ.

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В них примут участие более 1,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано до 100 единиц военной и специальной техники.

В ходе учений военнослужащие двух стран отработает вопросы уничтожения незаконных вооруженных формирований, а также прикрытия границ Союзного государства.

Отметим, за последнее время число совместных учений российских и белорусских десантников увеличилось на треть. Если в 2015 году ВДВ России совместно с ССО Белоруссии провели 26 мероприятий боевой подготовки, то в 2016 году — уже 38.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября стартовали два командно-штабных учения подразделений ВДВ России. В ближайшее время подразделение Воздушно-десантных войск России примет участие в совместных с египетскими коллегами учениях на территории Египта. В конце сентября подразделения противовоздушной обороны ВДВ провели тактическое учение в Краснодарском крае.

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