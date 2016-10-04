Душанбе, 4 октября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Совбеза Таджикистана Абдурахим Кахаров встретились сегодня, 4 октября, в Душанбе.

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В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках участия в ОДКБ, ШОС и СНГ, и отметили необходимость использования всех возможностей для борьбы с распространением международного терроризма.

Также была затронута тема миграции, рассмотрены нюансы сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией и защиты прав трудовых мигрантов.

Касаясь ситуации в Афганистане, Патрушев и Кахаров отметили, что на территории этой страны активизируют свою деятельность международные террористические организации, что угрожает всему Центральноазиатскому региону. В связи с этой угрозой стороны затронули проблемы охраны таджикско-афганской границы и обсудили возможности повышения эффективности сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

Секретари Совбезов двух стран подписали План сотрудничества Аппаратов Советов безопасности России и Таджикистана на 2017 — 2018 годы, который затрагивает вопросы взаимодействия по всем направлениям обеспечения международной, региональной и национальной безопасности.

Николай Патрушев в завершение встречи пригласил своего таджикского коллегу принять участие в четвертой встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которая состоится 16−17 ноября 2016 года в Москве.

Напомним, что именно в эти дни Таджикистан предпринял ряд мер для усиления охраны таджикско-афганской границы в связи с обострением ситуации в афганской провинции Кундуз, граничащей с Таджикистаном.