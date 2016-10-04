Санкт-Петербург, 4 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Российской Федерации (РФ) хватит существующих запасов углеводородов еще как минимум на 40−50 лет. Об этом, как передают РИА «Новости», сообщил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах Петербургского международного газового форума.

ИА REGNUM Газ

«У нас углеводородов минимум на 40−50 лет», — заявил Молодцов, комментируя высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что сырьевые запасы в РФ могут закончиться уже к 2028−2030 г.

Напомним, 3 октября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика, которая ориентирована только на экспорт нефти и газа, закончится к 2030 году.

При этом он также добавил, что повторение суперсырьевого цикла и возврат к высоким ценам на черное золото «вряд ли произойдет».