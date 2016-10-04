Москва, 4 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Федеральный закон о так называемом «дальневосточном гектаре» как нельзя ярче свидетельствует о том, что государственная политика кардинальных преобразований на Дальнем Востоке внедряется на практике, что называется, всерьёз и надолго. Пожалуй, со времён П. Столыпина ничего подобного не было (политика почти насильственного переселения для освоения дальневосточного края в конце 20-х — начале 30-х г.г. прошлого столетия не в счёт), заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры таможенного дела и Евразийской интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Как известно, Федеральный закон от 1 мая 2016 г., №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков…» в соответствии с утверждённым порядком вводится поэтапно, и для этого есть веские основания, поскольку на первых порах необходимо перевести в практическую плоскость и отработать все организационно-технические элементы, но, кроме того, дать населению осмыслить реально возможную выгоду и осознать сам факт необратимости процесса, задуманного государством», — сказал эксперт.

«Обычно подобные законодательные акты далеко не сразу обретают практические очертания. И в этом смысле новой инициативе явно повезло: откладывать «на потом» подобные решения не имеет оснований. Чем раньше начать, тем быстрее можно ощутить отдачу от этого национального проекта. Первый, так сказать, начальный этап, завершился 30 сентября 2016 года. Это был своего рода пробный камень, поскольку лишь жители Амурского муниципального района в Хабаровском крае — далеко не самого лучшего по природно-климатическим и иным критериям — могли, начиная с 1 июня, воспользоваться правом безвозмездного получения земельных угодий. Иное дело сейчас, когда наступил октябрь. С 1 октября по 31 января 2017 года желающих для безвозмездной передачи земли должно стать гораздо больше, так как ими смогут быть уже все граждане, проживающие на Дальнем Востоке», — пояснил Орлов.

«Интерес, бесспорно, вызывают наиболее «лакомые» куски вдоль побережья и там, где, по мнению местных жителей, можно в перспективе обустроить зоны отдыха, — отметил эксперт. — Скажем, на Сахалине, ведь ещё летом нынешнего года здесь создана территория опережающего развития «Горный воздух» со специализацией в туристско-рекреационной деятельности. Это лишь первые реальные отклики населения на инициативы государства, и потребуется немало времени для более массового спроса, в том числе и со стороны жителей «материковой» России. Ведь уже с 1 февраля 2017 года правом безвозмездного приобретения «дальневосточного» гектара смогут воспользоваться все жители страны».

«Вот почему важно, образно говоря, не потерять темп и не отступиться от задуманной идеи. Её нужно, конечно, пропагандировать, разъяснять, что постоянное присутствие на закреплённой территории для будущего собственника вовсе не требуется, но простаивать земельные угодья тоже не должны, их следует как можно быстрее вовлечь в сельскохозяйственный или рекреационный оборот, или, по крайней мере, подготовить к такому использованию в течении ближайших пяти лет», — считает Орлов.

«Другой важной задачей остаётся серьёзная поддержка тех, кто заявит о своём желании на получение земельных угодий. Это, конечно, инфраструктурное обустройство, практические консультации (они особенно необходимы для заявителей «с материка»), финансовое обеспечение предпринимательской и иной общественно полезной деятельности на вовлекаемых землях и многое другое, что в действующем законе в явной форме не просматривается. Думается, это будет сделать намного сложнее, и уже сейчас видно, что потребуется новый законодательный акт под условным наименованием «О предоставлении гарантий гражданам в связи с предоставлением земельных участков в Дальневосточном федеральном округе». При этом должно быть не только заявлено, но и чётко прописано, по каким основаниям и на каких условиях могут быть предоставлены указанные гарантии. В общем, работа ещё предстоит немалая, иначе и этот национальный проект вновь будет остановлен где-то на полпути», — высказал свое мнение эксперт.