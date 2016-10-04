Волгоград, 4 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В Волгограде качество дорог продолжает вызывать нарекания как у самих жителей, так и у общественников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 4 октября, в ходе повторного рейда, проведенного недавно после инспекции в 2015 года, выяснилось, что за год обнаруженные дефекты устранены далеко не везде, зато уже появились новые. В плохом состоянии находятся и многие из тех улиц, гарантийный срок которых еще не истек.

PublicDomainPictures Трещина в асфальте

Так, на улице Генерала Штеменко в Краснооктябрьском районе инспекция ОНФ обнаружила многочисленные просадки ливневки и люков, а на перекрестке с улицей Таращенцев разрушился верхний слой покрытия. Большое количество дефектов «фронтовики» выявили на этой лице год назад, однако теперь они «красуются» на других участках.

На улице Богунской ситуация еще хуже — здесь гарантийный ремонт не проводился вовсе. Если в прошлом году на дороге были трещины, то в этом уже зафиксированы ямы, выступающие люки, разрушения. Эксперты рассказали, что ремонт дороги, который обошелся в 12,3 млн рублей, проводился в 2013 году силами ООО «Спецдорстрой». Гарантийный срок — пять лет.

В ответе администрации на обращение, направленное по результатам рейда в 2015 г. отмечалось, что требование устранить недостатки по гарантии было направлено подрядчику.

Такое же требование было адресовано активистами ОНФ и подрядчику, ремонтировавшему в Волгограде улицу Богунскую. Судя по состоянию улицы, гарантийный ремонт здесь не проводился вовсе: если в прошлом году из дефектов были отмечены только трещины, то в этом уже зафиксированы ямы, выступающие люки, разрушения покрытия и трещины. Эксперты рассказали, что ремонт дороги проводился в 2013 г. силами ООО «Спецдорстрой», стоимость работ составила 12,3 млн руб., а гарантийный срок — 5 лет.

В Центральном районе Волгограда на улице Двинской, отремонтированной четыре года назад, зафиксированы те же проблемы, что и в прошлом году: ямы, просадки люков, разрушения верхнего слоя покрытия. Неровности, заплатки, разрушения верхнего слоя обнаружены участниками дорожной инспекции также на улице Новороссийской и улице Профсоюзной, несмотря на то, что их срок гарантии еще не истек.

Эксперты ОНФ отметили, что, несмотря на обнаруженные дорожные дефекты, в целом ситуация за год в городе изменилась в лучшую сторону — многие дороги были приведены в порядок, особенно в центре, где ежедневно проезжает тысячи машин.

Отметим, что в настоящее время ряд дорог Волгограда ремонтируется на средства, полученные от системы «Платон». Так, на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда к 1 ноября 2016 года будет заменено 60 тыс. кв. м. асфальтового покрытия.

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Свыше 4 млрд рублей вложат в ремонт убитых дорог Волгограда

Как отметили в областной администрации, в течение многих лет дорожная отрасль волгоградского региона недофинансировалась, в результате износ многих объектов достиг критического уровня. В текущем году для решения острых дорожных проблем регион в качестве дополнительных федеральных трансфертов получил 1,247 млрд рублей. На эти средства приводятся в порядок участки трассы «Камышин — Петров Вал», «Жирновск-Рудня-Вязовка», восстанавливается подъезд к паромной переправе в Среднеахтубинском районе, идут работы в Еланском и Новоаннинском районах. В Волгограде дорожным ремонтом охвачены улица 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе, Вторая Продольная магистраль, улицы Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Также асфальтируются подъездные пути к волгоградским школам.