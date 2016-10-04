Лондон, 4 октября, 2016, 13:35 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Курдские вооруженные формирования пешмерга, готовящиеся к операции по освобождению иракского города Мосул, который находится в руках террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обратились к главе Минобороны Великобритании Майклу Фэллону с просьбой предоставить им срочно средства защиты на случай химической атаки исламистов, сообщает The Guardian.

С таким обращением выступил верховный представитель правительства Автономного Курдистана в Великобритании Карван Джамал Тахир в письме, направленном главе оборонного ведомства Соединенного Королевства. По его словам, курдские вооруженные формирования уже по меньшей мере 19 раз становились жертвами химических атак, из-за чего они выражают обеспокоенность нехваткой средств защиты.

На данный момент бойцы курдских подразделений полагаются на примитивные средства защиты от поражающих веществ, такие как полотенца, емкости с водой и шляпы. Тахир подчеркнул, что защитные средства будут играть первостепенную роль в операции по освобождению Мосула.

По данным ЦРУ, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже применяло поражающие вещества, в том числе иприт и хлор, в Ираке и Сирии.

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Опасения Тахира разделяет и Хамиш Бреттон-Городон, бывший командующий полком войск химической, биологической и радиационной защиты Великобритании, подчеркнувший, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут применить отравляющие вещества против иракских вооруженных сил и войск пешмерга. По его прогнозам, исламисты будут применять снаряды и ракеты с хлором и ипритом.

Напомним, президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 20 сентября выступили с совместным заявлением на Генассамблее ООН о начале военной операции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как ожидается, операция должна начаться в октябре 2016 года и занять «несколько месяцев».

Тем не менее в ООН считают, что предстоящая «битва за Мосул» между коалицией военных США и Ирака и «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) может привести к «крупнейшей рукотворной катастрофе» за последние десятилетия.