Волгоград, 4 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Главный финансовый документ Волгограда готовится претерпеть изменения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы 4 октября, вопрос о внесении поправок в бюджет Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов местные парламентарии рассмотрят уже на ближайшем заседании законодательного органа.

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Так, планируется увеличить расходы на социальную политику на 246,3 млн рублей, жилищно-коммунальное хозяйство — на 230,3 млн рублей, образование — 100,8 млн рублей. Средства, в частности, направят на предоставление гражданам субсидии на оплату ЖКХ, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов, реализацию мероприятий по подготовке и проведению ЧМ — 2018 году.

Кроме того, увеличены ассигнования на содержание автомобильных дорог общего пользования, на обеспечение софинансирования строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018, на единовременное вознаграждение спортсменам-инвалидам Волгограда и единовременную денежную выплату почетным гражданам города-героя Волгограда.

Как пояснили в гордуме, поправки связаны с необходимостью корректировки собственных доходов бюджета Волгограда и увеличения доходов за счет безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней на 2016 год. Так, доходную часть бюджета предлагается в целом увеличить на 461 млн рублей, в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на 916 млн рублей и уменьшения собственных доходов на 455 млн рублей, основной причиной которого стало снижение объемов земельных платежей в бюджет города вследствие изменения кадастровой стоимости земельных участков на территории Волгограда.

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Финансисты сообщили, что в целом откорректированная доходная часть бюджета Волгограда составит 20,066 млрд рублей. С учетом фактических поступлений за 8 месяцев 2016 года предлагается уменьшить налоговые доходы на 257,7 млн рублей, неналоговые доходы — на 197,59 млн рублей. Расходы бюджета Волгограда предлагается в целом увеличить на 452 млн рублей до 20,283 млрд рублей вместо ранее утвержденной суммы в размере 19,83 млрд рублей.

Экономить власти планируют на муниципальных заказах, а также на обслуживание муниципального долга — на 46,8 млн рублей. Кроме того, муниципалитет приостановит принятие новых бюджетных обязательств до конца 2016 года. Также предусмотрено сокращение расходов на общегосударственные вопросы на 55,9 млн рублей.

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В результате внесения поправок в доходную и расходную части бюджета объем дефицита на 2016 год уменьшится на 8 891,9 тыс. рублей и составит 216,67 млн рублей. Однако соотношение дефицита и доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений останется прежним и составит 2,4%, что соответствует Бюджетному кодексу.

Предлагаемые изменения уже рассмотрены депутатами пяти думских комитетов. Предложения, прозвучавшие со стороны народных избранников, войдут в таблицу поправок и будут направлены на согласование в администрацию Волгограда.