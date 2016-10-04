Москва, 4 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Бывший министр финансов (май 2000 г. — сентябрь 2011 г.) России и глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что российская экономика начала «выходить из пике». Через пять лет рост составит три-четыре процента. Об этом Кудрин сообщил на бизнес-форуме «Атланты» сегодня, 4 октября.

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Комментируя динамику российских экономических показателей, Кудрин отметил, что в этом году падение составляет 0,6%, в то время как в следующем году экономисты ожидают рост в 0,5−0,8%.

«Я повторяю, что это статистически не так много, как хотелось бы, но мы уже выходим из этого пике», — заявил бывший министр финансов.

Кудрин отметил, что рост начнётся с небольших темпов, сравнимых со стагнацией. По мнению эксперта, хорошим показателем является способность российской экономики реагировать на рыночные сигналы.

Бывший министр финансов выразил уверенность, что Россию ожидает экономический рост, который в течение пяти лет выйдет на показатель в три-четыре процента. В очередной раз он указал на тормозящее влияние большой доли госсектора в российской экономике.

«Они работают неэффективно, негибко, применяют административный ресурс, подменяют частный сектор или выталкивают его. Это просто стало одной из важнейших проблем», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме Кудрин заявил, что у России есть шансы перейти к несырьевой экономике через 10−12 лет: «Только тогда мы будем говорить об уходе от «нефтяной иглы».