Москва, 4 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. На вторичном рынке жилья в Москве спрос снизился почти на 20% по сравнению с 2015 годом, заявил 4 октября корреспонденту ИА REGNUM директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома. Эксперт отметил, что сентябрьский спад покупательской активности в столице напоминает зафиксированные показатели отрицательной динамики на рынке недвижимости кризисного 2008 года.

MabelAmber Ключи в замочной скважине

«Характерная особенность сегодняшнего рынка — «синдром разочарованного продавца»: огромное количество собственников уже не верит, что сможет в ближайшее время продать свою жилплощадь. Они недоумевают: «Квартиру смотрят, но за весь год ни одного предложения о покупке!». Все так: покупатель никуда не торопится. Он не спеша ищет идеальный вариант, не чувствуя «дыхания в спину» — ни ажиотажного спроса, ни растущих цен. Заинтересовать нынешнего потребителя может только очевидно привлекательный по своим качественным и ценовым характеристикам объект. Такие лоты реализуются в среднем в течение месяца. Остальные без грамотной работы с ценой «зависают» в базе на долгое время», — сообщил Шлома.

По данным департамента вторичного рынка жилья, в столице выставлено порядка 41 тысячи предложений, за лето количество выставленных на продажу квартир снизилось на 8,1%, а за сентябрь количество новых объектов увеличилось только на 8%. В целом объем предложений превышает актуальные потребности покупателей в четыре раза. Такие показатели свидетельствуют о сниженной активности продавцов, подчеркнул эксперт, пояснив, что годами ранее за первый месяц осени число новых предложений «вторички» увеличивались в среднем на 20%.

У экспертов в сфере недвижимости были традиционные ожидания, что в начале осени произойдет увеличение числа выставленных на продажу объектов, которые были отложены во время отпусков. «Но по факту объем предложения увеличился минимально, как и количество активизировавшихся продавцов. Причина простая: значительное число участников рынка никуда не уехало в этом году по причине сокращения своих материальных возможностей. Рынок не впал в обычную «летнюю спячку», люди продолжали совершать сделки в целом в привычном для нынешнего рынка режиме. Соответственно и осенью ничего особенно не изменилось», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в сентябре средняя стоимость квадратного метра поднялась с уровня 172−173 тыс. рублей за метр в августе до 175−176 тыс. рублей. Покупатели отдают предпочтение типовым сегментам жилья: пятиэтажки, сталинки и трехкомнатные квартиры в САО и СВАО. Также спросом пользуются квартиры в районах за МКАД.