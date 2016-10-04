Астана, 4 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Важной победой в непростое время назвал президент Казахстана итоги выборов в Госдуму. Свои поздравления российскому президенту он выразил лично в ходе встречи, которая состоялась сегодня, 4 октября, в Астане в преддверии XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Как отметил глава Казахстана, с начала 2016 года это уже восьмая встреча лидеров двух стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Я считаю, это большая победа для вас, для России, для стабильного развития. Очень важно в это тяжелое время. Это говорит о высоком авторитете президента, и политике, которую вы проводите», — подчеркнул казахский лидер.

Путин и Назарбаев отметили, что проходящий сегодня в Астане форум очень важен для обоих государств. Именно по этой причине участие в мероприятии принимают порядка 900 бизнесменов, 400 из которых — российские предприниматели.

«Это очень солидный десант. Я вчера упомянул об этом, когда в Оренбурге встречался с людьми, которые работают на земле. Это мелкий и средний бизнес и бизнес покрупнее. Они напрямую работают с Казахстаном. Меня это очень порадовало. Наши компании поставляют продукцию в Казахстан, берут из Казахстана продукцию, в том числе и высокотехнологичного характера, что меня порадовало», — сообщил Путин.

При этом он подчеркнул, что основная тема XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России — развитие транспортной и логистической инфраструктуры — «является чрезвычайно важной».

«Не будем забывать, что 70 процентов всего нашего торгового оборота «лежит» на плечах как раз межрегионального сотрудничества. Я уверен, что те проекты, которые сегодня запланированы, будут очень полезны», — добавил президент России.

В свою очередь Нурсултан Назарбаев напомнил, что по итогам форума межрегионального сотрудничества и Российско-Казахстанского бизнес-форума планируется подписание 40 совместных договоренностей на общую сумму 27 миллиардов долларов (1,7 трлн руб.).

Перед встречей президентов состоялись переговоры между министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым и министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым. В ходе встречи казахстанский министр пояснил, что 27 из 40 проектов — инвестиционные, стоимостью более 4 миллиардов долларов (260 млрд рублей) и реализуются в рамках мер, направленных на расширение взаимной торговли с Россией на 2016−2017 годы. Как отметил Бишимбаев, реализация этих мероприятий не только создаст благоприятные условия для бизнес-структур, но и позволит увеличить товарооборот между странами на 5−11 процентов.

Чуть позже Владимир Путин на встрече с Назарбаевым подчеркнул, что торгово-экономический оборот между Казахстаном и Россией требует определенной корректировки, и страны должны искать варианты и нивелировать все негативные явления.

«Мы взаимодействуем практически на всех направлениях. Да, мы знаем, есть определенные проблемы, связанные с объективными обстоятельствами. Но, даже имея в виду объективный характер этих обстоятельств, которые требуют небольшой корректировки в торгово-экономическом обороте, мы должны на это реагировать, искать варианты как нивелировать эти негативные явления», — отметил российский президент.

Напомним, сегодня в Астане проходит XIII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в рамках которого планируется подписание различных двусторонних соглашений в сфере пищевой промышленности, химии, металлургии, инновации, машиностроении, фармацевтики и т.д.