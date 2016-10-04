Санкт-Петербург, 4 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Достраиваемый на Крестовском острове Санкт-Петербурга стадион взят под особую охрану, согласно постановлению правительства города и в соответствии с требованиями ФИФА. Все материалы и оборудование, ввозимое на стадион, будут подвергаться тщательному досмотру, сообщили 4 октября в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, возглавляющего городской штаб по достройке спортивной арены.

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Для предотвращения возможной подготовки терактов и усиления антитеррористической защищенности на стадионе введен пропускной режим, с помощью технических средств ведется контроль материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на стройплощадку.

Ввозимые материалы и оборудование контролируются на предмет их соответствия требованиям радиационной, химической, биологической и пожарной безопасности, взрывобезопасности, антитеррористической защищенности.

В период строительства контроль осуществляет комитет по строительству Санкт-Петербурга, после введения в эксплуатацию стадиона эта функция останется за городскими службами либо перейдет управляющей структуре стадиона. Предполагается, что ею станет футбольный клуб «Зенит».

«Охрана и обеспечение пропускного режима осуществляется частными охранными организациями и подведомственной МВД России организацией, осуществляющей на договорной основе охрану имущества юридических и физических лиц», — уточнили в Смольном.

Правила особого режима охраны и Порядок контроля материалов, оборудования и конструкций при строительстве стадиона, на котором пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также Регламент контроля продукции, поставляемой на стадион, утверждены правительством Санкт-Петербурга.

Напомним, что в середине сентября прилегающую к стадиону территорию осветили по постоянной схеме с использованием 30-метровых мачт. Освещение распространяется на зону контроля доступа вокруг стадиона.

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Как сообщало ИА REGNUM, до 10 октября планируется завершить работы на внешнем периметре стадиона и обеспечить закрытие теплового контура, а также завершить закупку технологического оборудования. Стадион, который начали строить еще в 2007 году, должен быть сдан до конца декабря 2016 года.

Добавим, что меры по контролю за строительством и реконструкцией стадионов в части их антитеррористической защищенности были усилены в РФ в 2004 году, после теракта на стадионе в Грозном, в результате которого погиб глава ЧР Ахмад Кадыров. Тогда в конструкцию трибуны в ходе ремонта стадиона было заложено взрывное устройство.