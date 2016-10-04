Москва, 4 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Минфин предлагает увеличить расходы на закрытые статьи федерального бюджета — 2016 на 4,1% всех расходов.

ИА REGNUM Финансы

Расходы предлагается повысить на 678,8 млрд рублей — такие данные следуют из опубликованных накануне поправок в федеральный бюджет.

Средства предполагается получить за счет увеличения общих расходов бюджета на 304,3 млрд рублей и сокращения расходов ведомств на инвестиционные, социальные статьи и на собственное содержание на 374,5 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в октябре обсудит поправки в федеральный бюджет 2016 года. Дефицит бюджета увеличится с 2,36 трлн рублей до 3,034 трлн рублей — до 3,66% ВВП.

Ожидается рост расходов в номинальном выражении на 304 млрд рублей — с 16,099 трлн до 16,4 трлн рублей, а снижение доходов увеличится на 370 млрд рублей — с 13,738 трлн до 13,368 трлн. Таким образом, дефицит бюджета увеличится на 674 млрд рублей и составит 3,034 трлн.

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