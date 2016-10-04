Астана, 4 октября, 2016, 10:59 — ИА Регнум.



kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

В Астане состоялась встреча президентов России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, стороны обсудили перспективы двусторонних отношений и вопросы сотрудничества приграничных регионов двух стран.

Планируется, что дальее Путин и Назарбаев примут участие в Российско-казахстанском бизнес-форуме и XIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.