Москва, 4 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Пара USD/RUB сейчас полностью во власти динамики Brent. Причем сила рубля носит даже преувеличенный характер, так как в дело вступили спекулянты, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«В то время как нефть обновила 1,5-месячный максимум, неудивительно, что пара скатилась к минимумам ноября 2015 года в районе 62,13. После таких скачков вниз коррекция неминуема. А увеличивают шансы ослабления рубля и факты из недавней истории: как только рубль попытался укрепиться летом, на сцену сразу вышли вербальные интервенции со стороны официальных лиц. Даже президент России Владимир Путин тогда посокрушался над слишком резким укреплением российской валюты», — пояснила Афанасьева.

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«Если рубль будет расти теми же темпами и дальше, не исключено, что власти снова вмешаются. Надо искать наиболее привлекательные точки для покупки пары USD/RUB с первичной целью в районе 62,60». — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 4 октября Центробанк РФ понизил курсы евро и доллара к рублю. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 84,83 копейки и составил 62,5477 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 69,27 копейки — до 70,2411 рубля. Нефть марки Brent опустилась до 50,77 доллара за баррель.