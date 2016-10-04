Москва, 4 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара США растет к рублю в ходе торгов 4 октября, евро снижается к рублю, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 10:32 мск, доллар США вырос к рублю на 13,25 копейки и составил 62,4225 рубля. Евро потерял 2,75 копейки и опустился до 69,7450 рубля.

Торги по евро открылись на отметке в 69,7775 рубля и проходили в диапазоне 69,63 — 69,8175 рубля. Доллар США начал торговаться по 62,4225 рубля, минимум составил 62,3125 рубля, максимум — 62,4925 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM , на 4 октября Центробанк РФ понизил курсы евро и доллара к рублю. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 84,83 копейки и составил 62,5477 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 69,27 копейки — до 70,2411 рубля. Нефть марки Brent опустилась до 50,77 доллара за баррель.