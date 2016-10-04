Душанбе, 4 октября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Пограничные силы Таджикистана приведены в боевую готовность в связи с осложнившейся ситуацией в афганской провинции Кундуз, которая непосредственно граничит с Таджикистаном, сообщает радио «Озоди».

noorimages.com Граница Таджикистана с Афганистаном

По словам пресс-секретаря таджикских погранвойск Мухаммада Улугходжаева, власти отслеживают ситуацию на сопредельной территории, однако попаданий случайных снарядов или незаконного перехода границы не зафиксировано.

«Пока еще сложно говорить о возможной угрозе границам Таджикистана. Тем не менее за счет военнослужащих приграничные районы с афганской провинцией Кундуз усилены. Также на второй линии обороны расположены военнослужащие Министерства обороны Таджикистана. При необходимости они придут на помощь пограничникам», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 октября 2016 года боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) сразу с четырех направлений начали наступление на афганский город Кундуз, началась перестрелка. К концу дня боевики в видеообращении отчитались о «взятии города». Однако сегодня, 4 октября, афганские военные заявили о том, что сумели вытеснить талибов из большей части Кундуза.

Напомним, город Кундуз был захвачен талибами год назад, 28 сентября 2015 года. Правительственным войскам удалось отбить его у боевиков лишь 1 октября 2016 года.