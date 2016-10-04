Магадан, 4 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Проект строительства крематория в Магадане вызвал яростный протест. Не хотят видеть в столице Колымы этот объект православные, а также некоторые общественники и горожане. Их главный аргумент таков: проект окупаться не будет, так как город маленький, и большинство его жителей предпочитают традиционное захоронение. Есть и опасения, что крематорий слишком близко к городу, а потому дым будет долетать.

jambonewspot.com Крематорий

«Ситуация неустойчивая. Общественность взволнована, вопрос горячо обсуждается, — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член общественной палаты, журналист Станислав Рыжов. — Против выступают православные верующие, различные общественные организации. Причины неприятия проекта — религиозные, культурные, духовные. Что касается внешних причин, что в городе меньше 100 тысяч осталось жителей, а этот бизнес начинает приносить прибыль, когда население в городе не менее 500 тысяч человек. Поэтому у людей сразу появилось множество вопросов: какая от этого проекта вообще выгода, и не кроется ли здесь какая-то махинация. Это странно, конечно, что частные спонсоры, бизнесмены, которые ищут прибыль, вкладываются в это дело».

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Общественник обращает внимание и на проблемы с выбранным под крематорий местом, которое находится недалеко от города: «Неприятно будет, если мы будем знать, что над городом веет этот дымок».

Взбудораживший горожан вопрос уже поднимали на заседаниях городской и областной общественной палаты, состоялась комиссия по делам религии при губернаторе области, вопрос обсуждался на заседаниях городской думы. В ответ на подозрения в махинациях горожанам отвечают: ещё источниками дохода станут также сдача в аренду траурного зала и работа патологоанатома. Кроме того, сжигать в печи крематория намерены не только тела людей, но и домашних питомцев.

Необходимость крематория мэрия в частности аргументирует тем, что городским властям будет проще кремировать неустановленные тела, чем хоронить. Многие горожане, между тем, также высказываются за строительство крематория, но споры вызывают и опасения: у некоторых колымчан уже складывается впечатление, что мэрия намерена обязать кремировать всех. Конечно, это не так — уверяют людей чиновники и депутаты.

Сам автор проекта строительства крематория, предприниматель Дмитрий Веч, говорить на эту тему с корреспондентом ИА REGNUM отказался. «У меня нервный срыв наступает, так что давайте поговорим дней через 10», — сказал он.

Между тем, Веч имеет полное право на строительства крематория и никаких законов не нарушает — таковы выводы депутатов думы Магадана и городской общественной палаты. Альтернатива традиционным захоронениям должны быть, уверены парламентарии, одобрившие выделение земельного участка под строительство крематория.

На заседании городской общественной палаты Дмитрий Веч заверил, что услуга кремации в Магадане будет стоить дешевле, чем в других городах, так как закупаемая по проекту печь рассчитана всего на 5−6 сжиганий в сутки. Предприниматель надеется, что проект окупится за 4−5 лет, и намерен вложить в него порядка 200 млн рублей. «Конечно, мы сильно рискуем, тем более что такой общественный резонанс появился, но, в конце концов, плохая реклама — это тоже реклама» — отметил Дмитрий Веч.

Станислав Рыжов подчёркивает, что ранее городскими властями рассматривалось строительство крематория на бюджетные деньги, но от этих намерений отказались, и вот теперь найдены частные спонсоры проекта. «Бюджет не будет израсходован на эту задумку, но это слабое утешение, так как есть другие негативные факторы, — отметил общественник. — Город разделился во мнении, но мэрия в этом проекте почему-то очень заинтересована».

Общественник также высказал мнение, что для Магадана сейчас более актуален вопрос состояния кладбищ, и лучше было бы, чтобы городские власти занялись этой проблемой: «Старое кладбище в заброшенном состоянии, на новом кладбище, хоть оно и находится на возвышении, всё равно вода. Надо систему осушения продумать, и ограду поставить, чтобы медведи не забредали. Это решаемые проблемы».

У православных свои аргументы против крематория. «Мы считаем это начинание богопротивным, не отвечающем духу, канонам и традициям русской православной церкви и русской цивилизации», — заявил на заседании городской общественной палаты архиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн.

До принятия окончательного решения — строить в Магадане крематорий или нет — своё мнение на эту тему сформирует специальная комиссия при правительстве и губернаторе региона. Кроме того, общественная палата Магаданской области объявила двухнедельное обсуждение взбудоражившей колымчан темы.

«Наш интерес в том, чтобы общественности было дано максимум информации со стороны властей и тех, кто намерен этот крематорий построить», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной общественной палаты Яков Радченко. — Нужно, чтобы люди высказались, сформулировали свои вопросы, замечания, поддержку или неприятие этого проекта. В течение 2 недель это общественное обсуждение будет продолжаться, затем по нему будет составлен отчёт, и тогда можно будет говорить, в какую сторону склоняется общественное мнение. В процессе обсуждения возникают вопросы самые неожиданные, о которых инициаторы проекта и не думали. Идёт нормальный демократический процесс».

Тему также намерены поднять на публичных слушаниях. Между тем, вопрос строительства крематория будут всё же решать представители мэрии, так как он относится к полномочиям муниципальной власти, напомнил Станислав Рыжов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее строительство крематория вызвало протест в Воронеже, тема бурно обсуждалась этим летом. Против его возведения выступили жители новых домов, возле которых будет расположен крематорий. По их мнению, даже при формальном соблюдении санитарных норм крематорий будет являться источником загрязнения воздуха, в который будут выбрасываться вредные химические вещества, в том числе влияющие на развитие онкологических заболеваний.

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