Хабаровск, 4 октября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Не потерять своих: депутат законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова убеждена, что для улучшения инвестиционного климата в регионе необходимо поддерживать местный бизнес.

Александр Васильевич Федоров .Землянка.1870

«Любой инвестор должен быть уверен, что ему будет выгодно работать на этой территории и сегодня, и завтра, и через 20 лет. В первую очередь поддержка государства как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях должна быть оказана своим, местным предпринимателям. Это им мы должны создавать комфортные условия. Причем поддержка нужна в первую очередь среднему и малому бизнесу. Мы давно предлагаем в рамках ТОСЭР уравнять в правах по льготному налогообложению весь дальневосточный бизнес. Весь Дальний Восток, все его территории должны стать привлекательными в этом смысле. А не точечно, «пилотными проектами», которые часто просто являются чьими-то пиар-акциями. Возьмите ту же ПОЭЗ «Советская Гавань». До выборов партия власти, после шести лет пробуксовки этого проекта на федеральном уровне, превозносила создание региональной ПОЭЗ, прочила ей великое будущее. Но едва прошли выборы — ПОЭЗ предлагают ликвидировать. Это — не работа, не создание привлекательного инвестиционного климата, это просто пиар», — считает депутат Заксобрания Хабаровского края Елена Грешнякова.

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Между тем сами представители что малого, что среднего бизнеса, все чаще голосуют ногами, покидая Дальний Восток.

«Посмотрите на возраст наших предпринимателей. Вы там молодых не найдете. От 44 лет и старше. Это те, кто начал в 90-е и сумел удержаться. А молодежь в бизнес не идет. Просто потому, что сегодня для молодого человека начать какой-то бизнес просто нереально, он не выдержит, не справится, сколько бы ни проводили глянцевых форумов молодых предпринимателей, все это фарс. Что касается тех, кто начал в 90-е и сумел продержаться до настоящего времени, то и их ряды значительно поредели. Почему? Бесконечные налоговые проверки, придирки по любому поводу с одной лишь целью — оштрафовать по максимуму. Потом приходится все это «отбивать» в судах. Раньше получалось доказать свою правоту пусть даже в суде, хотя это и время, и затраты на юристов. Но вот недавно журнал для главных бухгалтеров проанализировал судебную практику до 2015 года и начиная с 2015 года. До 2015-го предприниматели в судебных спорах с налоговыми органами одерживали победы в 80% случаев. А начиная с 2015 — проигрывают почти в 90% случаев. Если говорить конкретно про Дальний Восток, то здесь процент выигранных предпринимателями у налоговой судов вообще равен 3%. О чем это говорит? О том, что суды получили предписание любой ценой пополнять бюджет? Но такая политика — это политика одного дня. Если совсем не думать о завтрашнем дне, по принципу «сегодня бюджет пополним, а завтра хоть трава не расти» — да, получится. А завтра кто будет платить налоги? Может оказаться, что просто будет некому. Вдумайтесь: главные наполнители бюджета сегодня суды, а не предприниматели! А возьмем новые кадастровые расценки? Мой объект оценивают, к примеру, в 10 миллионов рублей. Я говорю: «Ребята, он не стоит столько! Это абсурд!» Мне отвечают: «Доказывайте, что не стоит». Я прихожу с кадастровой оценкой в банк за кредитом. А в банке просто смеются над этой оценкой, проводят свою экспертизу и дают реальную оценку: максимум 5 миллионов. Суды банковскую оценку доказательством того, что кадастровая оценка не верна, завышена, как доказательство не принимают. Но налоги-то берутся с кадастровой стоимости! Добавим сюда — дорогую электроэнергию, налог на землю, на транспорт — у нас на Дальнем Востоке все по максимуму. А с другой стороны — колоссальный отток населения. То есть покупать наши товары, услуги стали, если брать Ванинский район, практически вдвое меньше людей, чем еще каких-то 7—8 лет назад. Ну, и как выжить в таких условиях? Причем все, о чем я говорю, это краевые налоги. И никто, принимая такие законы, по моему мнению, о будущем всерьез не думает. Сегодня самый верный способ не потерять последнее — продать бизнес здесь и уйти или в центральные регионы России, или вообще за границу — в тот же Гонконг, Вьетнам, другие страны. И уходят. И все там у них получается. Только тогда о каком инвестиционном климате здесь можно говорить?» — поделился в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор крупной торговой компании Свободного порта Ванино Виктор Зейкан.

В социальных сетях в сообщениях пользователей Хабаровского края сквозит полное неверие не то что в улучшение инвестклимата в регионе, но вообще — в развитие Дальнего Востока: «С такими реформаторами мы дальше российско-японских огурцов в своем развитии не уйдем». «Да все уже давно поняли, что никакого реального развития не будет, уезжать надо». «А можно взять бесплатный гектар в тайге, подальше, построить землянку и не видеть весь этот бардак», — пишут пользователи социальных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя экспертного сообщества ДВФУ Максима Кривелевича, механизм ОЭЗ на территории РФ изначально был обречен на провал. Такую же печальную судьбу экономист предрек и ТОСЭР, и порто-франко. Причины эксперт видит в очень дорогих деньгах, нарастающем технологическом отставании, в страхе инвесторов, что вложенные ими в эти территории деньги окажутся просто подарком. «Необходим очень жесткий комплекс мер по защите прав инвесторов», — убежден экономист.