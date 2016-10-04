Москва, 4 октября, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Директор американского Института изучения морского потенциала России, открытого при Военно-морском колледже в Ньюпорте (штат Род-Айленд) в сентябре 2016 года, Майкл Петерсен назвал самые опасные системы из арсенала ВМФ РФ, пишет газета «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новый аналитический центр

Новый аналитический центр намерен собирать и обрабатывать информацию о российских ВМФ в интересах США и НАТО. По словам Петерсена, военно-морской флот России заслуживает тщательного изучения — он вышел на качественно новый уровень развития.

Так, самыми опасными системами из арсенала российского ВМФ эксперт назвал подводные лодки «Ясень», фрегаты проекта 22 350 «Адмирал Горшков», а также ракеты «Циркон» и «Калибр». Если надводный компонент ВМФ РФ эксперты считают преимущественно оборонительным, то атомные субмарины типа «Ясень» стали причиной озабоченности — непонятно, для каких задач создана эта мощная и опасная подлодка.

Также обращают на себя внимание гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты семейства «Калибр», которые стали впечатляющим технологическим достижением. «С точки зрения развития надводных сил я бы отметил новые фрегаты типа «Адмирал Горшков», — сказал Петерсен.

«Несмотря на трудности, которые мы наблюдали в предыдущие десятилетия, российский ВМФ по уровню подготовки личного состава и технологическому потенциалу достиг уровня, который позволяет ему соперничать с любым флотом в мире», — заключил эксперт.