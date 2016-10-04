Москва, 4 октября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Рубль продолжил стремительное укрепление против иностранных конкурентов. Баррель Brent закрепился над уровнем 50, отправив USD к новым годовым минимумам на подходе к психологической отметке 62 рубля., отметил аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Игроки на рынке нефти продолжают толкать актив вверх, хотя покупки продолжаются скорее по инерции. Кроме того, недавние комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной об отсутствии намерений вмешиваться в динамику рубля, сыграли на руку покупателям отечественной валюты. Но основным драйвером для рубля всё-таки остается поведение нефти. Котировки «черного золота» подобрались к важному сопротивлению на уровне 51, пробой которого под вопросом», — пояснил Ковалев.

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«Возможно, здесь сформируется отскок, что в ближайшие дни повлечет коррекцию перекупленного рубля. Катализатором отката Brent могут послужить данные по запасам энергоносителей в США, если отразят рост объемов. В противном случае не исключены попытки тестирования уровня 62 в паре доллар/рубль», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 4 октября Центробанк РФ понизил курсы евро и доллара к рублю. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 84,83 копейки и составил 62,5477 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 69,27 копейки — до 70,2411 рубля. Нефть марки Brent опустилась до 50,77 доллара за баррель.