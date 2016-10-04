Москва, 4 октября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 3 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,82%, до 62,29 рубля, евро/рубль — на 1,27%, до 69,77 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

Рубль перешёл в наступление с открытия торговой сессии. Его укреплению способствовал рост цен на нефть до $51,12 за баррель сорта Brent и неплохая опубликованная статистика в России. Курс доллар/рубль приблизился к уровню 62 рубля. Курс евро/рубль впервые с 20 июля упал ниже 70 рублей.

Нефтетрейдеры продолжают закладывать в цены достигнутую на прошлой неделе договоренность стран ОПЕК снизить добычу нефти. Соглашение будет официально оформлено на заседании картеля в ноябре.

В августе спад ВВП России остановился. Динамика изменения ВВП в годовом выражении оказалась нулевой, после падения на 0,8% в июле (пересмотрен с — 0,6%). Ожидалось, что снижение экономического роста составит 0,6%. Индекс производственной активности PMI России за сентябрь отразил рост с 50,8 до 51,1.

Дополнительную поддержку рубль получил от заявления министра финансов Антона Силуанова увеличить объём внутренних заимствований до конца этого года на 200 млрд рублей. Минфин собирается в IV квартале на аукционах привлекать по 30−40 млрд рублей еженедельно против 15−20 млрд рублей в III квартале. В 2017 году ведомство планирует увеличить заимствования в 4 раза для покрытия дефицита бюджета.

Минфин РФ для верстки бюджета хочет видеть курс доллара на уровне 67,5 рубля. Однако одного желания мало. Западные инвесторы направляют свой капитал в Россию, чтобы получить высокую доходность от облигаций и укрепления рубля. Пока не начался обратный процесс, курс рубля будет стабильным вопреки западным санкциям и дефицита бюджета.

Цель по доллару остаётся на уровне 61,65 рубля. К середине октября от курса доллара ожидается снижение до отметки 60,15 рубля. По евро/рубль цель 69,42 рубля, к середине октября 68,03 рубля.