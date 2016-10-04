Нижний Новгород, 4 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Из 50 избранных депутатов Заксобрания Нижегородской области на первое заседание явилось всего 32 человека. Из-за отсутствия кворума сессия была отменена, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала заседания. Завтра оргкомитет парламента соберётся вновь, планируя вызвать каждого из отсутствовавших на сессии, и обсудить дату следующего первого заседания.

Андрей Репин ИА REGNUM Впервые работа Законодательного собрания Нижегородской области начинается со скандалов и саботажа

Большинство отсутствующих — члены «Единой России»: 41 из 50 мандатов принадлежит именно единороссам. Не явилась на сессию в полном составе фракция «Справедливой России», состоящая, правда, из двух человек: это Галина Клочкова и Александр Бочкарев. Не пришли все три члена фракции ЛДПР. Отсутствовали представители КПРФ — двое из четверых.

Напомним, сегодня должно было состояться голосование по избранию спикера областного парламента, и обсуждение кандидатур выдалось скандальным. Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Лебедев, кандидатура которого была предложена губернатором Валерием Шанцевым и утверждена региональной конференцией «Единой России» для участия в выборах председателя Заксобрания, 3 октября взял самоотвод.

Этому предшествовал скандал, в ходе которого ряд депутатов заявили о давлении со стороны губернатора и направили соответствующее обращение в администрацию президента, полпреду Михаилу Бабичу, в прокуратуру и ФСБ.

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По словам Лебедева, он решил отказаться от поста, который готов был занять, ради того, чтобы предотвратить трения внутри фракции.

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Таким образом, единоросс Александр Табачников стал единственным кандидатом на пост спикера нижегородского Заксобрания, выдвинутым фракцией «Единая Россия». Фракции «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ приняли решение своих кандидатов не выдвигать. Однако сегодня депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов заявил, что у партии есть кандидатура на пост председателя, но он её так и не назвал.

Кандидатами на должности вице-спикеров от «Единой России» рассматривают Ольгу Щетинину и Валерия Антипова. Кроме того, Щетинина должна возглавить фракцию единороссов в Заксобрании.

Также шансы на избрание вице-спикером имеет глава фракции КПРФ Владислав Егоров.