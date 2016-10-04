Нью-Йорк, США, 4 октября, 2016, 05:14 — ИА Регнум. Кристалина Георгиева, кандидат от Болгарии на пост Генерального секретаря ООН, сегодня выступила с посланием к Генеральной Ассамблее, сообщает Центр новостей ООН 4 октября.

Bnr.bg Ирина Бокова и Кристалина Георгиева

Вопреки ранее распространенной информации, Георгиева не заменит «предыдущего» болгарского кандидата, директора ЮНЕСКО Ирину Бокову: сообщается, что в очередном голосовании будут участвовать обе представительницы страны.

Таким образом, за пост Генсека ООН поборются 10 кандидатов. Это Срджян Керим из Македонии, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова и Кристалина Георгиева из Болгарии, Наталья Герман из Молдовы, Вук Еремич из Сербии, Мирослав Лайчак из Словакии, Антонио Гутерриш из Португалии, Хелен Кларк из Новой Зеландии и Сусана Малькорра из Аргентины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кристалина Георгиева, заместитель Еврокомиссара Жан-Клода Юнкера и бывший вице-президент Всемирного банка, была выдвинута в качестве кандидата по рекомендации правительства Болгарии 29 сентября: по мнению премьер-министра Бойко Борисова, Ирина Бокова «не оправдала» возложенных на нее надежд. Однако «снять» Бокову — кандидата, «дружественного» России, оказалось не так просто: письмо в адрес ООН с просьбой о снятии с голосования должен подать сам кандидат, чего не было сделано.

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Лидером всех пяти предварительных голосований является является Антонио Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и глава Комиссии ООН по беженцам. Однако окончательная кандидатура будет предложена для голосования Советом безопасности ООН, в котором Россия обладает правом вето.

«Я общался со всеми кандидатами, и им нравится прямолинейная и четкая позиция России о том, что подошла очередь занять этот пост выходцу из Восточной Европы. Мы очень хотели бы увидеть в этой роли женщину…» — так характеризует позицию России посол РФ в ООН Виталий Чуркин.

Действующий Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, должен покинуть свой пост в конце года. В случае, если Совбез ООН не сможет принять решение по вопросу нового кандидата до конца октября, полномочия Пан Ги Муна будут продлены еще на год в качестве «исполняющего обязанности».