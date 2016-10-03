Кундуз, Афганистан, 4 октября, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Афганские военные сообщают, что им удалось выбить талибов из большей части города Кундуз, сообщает Reuters 4 октября.

Афганистан

Бои до сих пор продолжаются вблизи штаб-квартиры полиции, офиса губернатора и штаб-квартиры Управления национальной безопасности. Армия также пытается восстановить контроль над северными районами города, ещё удерживаемыми террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава полицейского управления афганского Кундуза Шир Али Камаль сообщил о нападении на город боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Талибы ворвались в Кундуз с четырех направлений и к концу дня в видеообращении отчитались о «взятии города». Кроме того, в течение дня боевики совершили ряд нападений в провинциях Гильменд, Нава и Урузган на юге страны.

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Сообщается также, что крупнейшая военная операция «Талибан» (запрещена в России) за 15 лет происходит накануне саммита европейских «доноров» Афганистана в Брюсселе, который начнется сегодня, 4 октября. Как заявлял Ричард Олсон, специальный представитель США по Афганистану и Пакистану, Белый дом рассчитывает, что политики Евросоюза «одобрят» пакет помощи Афганистану «на общую сумму более $ 3 млрд в год до 2020 года».