Минск, 4 октября, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который строится в Туркмении белорусскими специалистами, может состояться в марте 2017 года или даже раньше. Об этом 3 октября в Минске заявил зампред Совмина Белоруссии Анатолий Калинин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Turkmenistan.gov.tm Работы по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината

Чиновники Белоруссии и Туркмении решили отказаться от публичного обсуждения проблемных вопросов реализации проекта по строительству Гарлыкского ГОК, сообщил Калинин. Он признал, что обмены претензиями между белорусской и туркменской сторонами были, однако кто-то где-то какие-то вопросы как-то «передёрнул» и, поэтому, решено в СМИ информацию о «сложных вопросах» не давать, а решать келейно — на уровне правительств и межправительственных комиссий.

Калинин выразил уверенность, что ввод в эксплуатацию Гарлыкского ГОК может состояться в марте 2017 года и «даже раньше». Почему граждане не должны знать о проблемных вопросах и проблема ли только в способности чиновников их корректно артикулировать — этот вопрос чиновник не прояснил.

Напомним, проект строительства Гарлыкского ГОК изначально не был простым и сразу же столкнулся с большими трудностями. Во времена СССР месторождение калийных солей в Туркмении было признано неперспективным из-за больших сложностей разработки при наличии возможностей разрабатывать другие месторождения. После ликвидации Советского Союза бывшая Туркменская ССР под руководством первого секретаря местной компартии, а впоследствии «вождя туркмен» («туркменбаши») Сапармурата Ниязова пережила «великое возрождение», окончательно лишившись возможностей воплощать проекты вроде строительства Гарлыкского ГОК. Свои услуги предложила Белоруссия, славная экспортом калийных удобрений, производимых на построенном в советские времена Солигорском ГОК (ныне государственное ОАО «Беларуськалий»).

После получения гарантий на самом высоком уровне Александр Лукашенко принял решение направить в Туркмению белорусских специалистов и освоить средства туркменского бюджета, а заодно сбыть некоторые объёмы белорусской продукции, считающиеся вне СНГ неликвидными. Контракт на строительство белорусскими специалистами «под ключ» Гарлыкского ГОК по выпуску калийных удобрений мощностью 1,4 млн тонн в год на базе Гарлыкского месторождения калийных солей (Лебапская область Туркмении) был подписан в январе 2010 года белорусским госпредприятием ОАО «Белгорхимпром» и госконцерном «Туркменхимия». Срок реализации контракта составлял пять лет. Контракт оценивался в $1 млрд, однако в целом сделка не была прозрачной, как и ход её реализации.

Впоследствии белорусская сторона предложила свои услуги по продаже туркменского калия через Белорусскую калийную компанию (БКК), которая после «калийной войны» с российским «Уралкалием» стала выполнять функции отдела сбыта белорусского госмонополиста «Беларуськалий». По неофициальной информации, Туркмения не прочь и самостоятельно экспортировать излишки калийных удобрений в объёме 1 млн т в год. По некоторым сведениям, запасов руды для Гарлыкского ГОК хватит на 45 лет, однако существуют и менее оптимистичные оценки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович вызвал посла Туркмении Назаргулы Шагулыева и заявил, что официальному Ашхабаду необходимо принять ряд «неотложных мер» для успешного завершения строительства Гарлыкского ГОК. Мясникович «выразил крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимся несоблюдением туркменской стороной взятых на себя финансовых и иных обязательств по реализации указанного проекта». Также было обращено внимание на то, что «многочисленные препятствия, в том числе субъективного характера, с которыми сталкиваются белорусские строители, негативно влияют на ход строительства». Туркменская сторона не осталась в долгу и ответила на обвинения, суть которых, в силу специфики политических режимов в Белоруссии и Туркмении, а также способов их коммуникации, для общественности двух стран остаётся не совсем понятной.