Брянск, 3 октября, 2016, 22:59 — ИА Регнум. У большинства школ и детских садов Брянска деньги на оплату коммунальных и энергетических ресурсов закончились еще в начале второго полугодия 2016 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго». Сейчас задолженность образовательных учреждений за электричество составляет 46 млн рублей.

Владислав Осипов ИА REGNUM Идет урок

«На основе заключения Контрольно-счетной палаты можно сделать вывод, что кредиторская задолженность бюджетных учреждений, образующаяся на конец года, не включается в расходные обязательства бюджета на следующий финансовый год. В результате создается видимость «бездефицитного» бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что с такой проблемой сталкиваются и другие ресурсоснабжающие организации региона.

ИА REGNUM напоминает, что впервые энергетики заговорили о долгах школ и детских садов в конце августа 2016 года. Тогда сообщалось, что «Брянскэнергосбыт» ограничил подачу электричества в 24 школах. Долг за свет составлял тогда примерно 47 млн рублей. Самым крупным должником остается гимназия №3, которая не платит за свет уже восемь месяцев и накопила долг в 995 тысяч рублей. Также крупные суммы задолжали МБДОУ детский сад №135 «Радужный» (863 тысячи за восемь месяцев), МБДОУ детский сад №26 «Добрынюшка» (792 тысячи за 10 месяцев), МБОУ СОШ №61 (768 тысяч за девять месяцев) и детский сад №130 «Деснянские звездочки» (747 тысяч за восемь месяцев).

В ответ на обвинения брянские власти заявили о том, что долги остались от предыдущих градоначальников. Сейчас же проблемы находятся в приоритете, и школы не останутся без света.

К слову, в конце сентября ООО «Теплопоставка» пригрозило детскому саду «Деснянские звездочки» в Брянске ограничениями поставки горячей воды, если учреждение до 10 октября не выплатит долг, который образовался за 2015−2016 годы. Прокуратура отменила это решение поставщика. Однако долг никуда не делся.