Москва, 3 октября, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение властей США приостановить сотрудничество с Россией по сирийскому урегулированию. Соответствующее заявление сделала сегодня, 3 октября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Кукрыниксы. Не удержаться. 1971

Напомним, ранее сегодня официальный представитель государственного департамента США Джон Кирби заявил, что власти его страны приостанавливают все отношения с Россией в вопросе мирного урегулирования сирийского конфликта. Кирби уточнил, что экстренный канал связи с российскими военными США будут использовать для предотвращения возможных инцидентов между войсками.

Российский МИД отмечает, что Вашингтон просто не выполнил ключевое условие договоренностей для облегчения гуманитарной ситуации жителей Алеппо. «А теперь, видимо, не сумев выполнить эти договоренности, которые сами же вырабатывали, пытаются переложить на кого-то ответственность», — добавила Захарова.

Власти США напрямую отказались влиять на якобы подконтрольную им оппозицию. Речь идет о пункте российско-американских договоренностей, в котором было четко прописано, что США должны принудить оппозицию размежеваться с террористами. Но этот пункт не был выполнен.