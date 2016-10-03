Вашингтон, 3 октября, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Власти США официально приостановили взаимодействие с Россией по вопросу соблюдения перемирия в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 3 октября, заявил на регулярном брифинге официальный представитель государственного департамента США Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Триллер

Он подчеркнул, что это решение далось Вашингтона нелегко. При этом Кирби подчеркнул, что США будут продолжать использовать канал связи с Россией для предупреждения конфликтных ситуаций при контртеррористических операциях в Сирии, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих.

Напомним, российско-американские договоренности по Сирии фактически разорваны по вине США. Дело в том, что достигнутые с таким трудом соглашения обязывали США развести подконтрольную им оппозицию с террористическими группировками, в частности, с «Джебхат ан-Нусрой», но США этого не сделали. Более того, подконтрольная им оппозиция фактически слилась с террористами и начала наступление на позиции сирийской правительственной армии.

Чтобы как-то заретушировать невыполнение своих обязательств американцы состряпали нападение на гуманитарный конвой ООН в районе Алеппо и обвинили в этом Россию. Также прозвучали обвинения в адрес Москвы о том, что ВКС РФ якобы уничтожают сирийскую гражданскую инфраструктуру.

В итоге все соглашения были разорваны и боевые действия вспыхнули с новой силой. Российской-американские отношения обострились ещё больше. Сегодня стало известно, что Россия приостановила действие договора с США об утилизации оружейного плутония. Это может спровоцировать новую гонку вооружений.