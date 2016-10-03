Госдеп: США приостановили взаимодействие с РФ по сирийскому урегулированию
Вашингтон, 3 октября, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Власти США официально приостановили взаимодействие с Россией по вопросу соблюдения перемирия в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 3 октября, заявил на регулярном брифинге официальный представитель государственного департамента США Джон Кирби.
Он подчеркнул, что это решение далось Вашингтона нелегко. При этом Кирби подчеркнул, что США будут продолжать использовать канал связи с Россией для предупреждения конфликтных ситуаций при контртеррористических операциях в Сирии, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих.
Напомним, российско-американские договоренности по Сирии фактически разорваны по вине США. Дело в том, что достигнутые с таким трудом соглашения обязывали США развести подконтрольную им оппозицию с террористическими группировками, в частности, с «Джебхат ан-Нусрой», но США этого не сделали. Более того, подконтрольная им оппозиция фактически слилась с террористами и начала наступление на позиции сирийской правительственной армии.
Чтобы как-то заретушировать невыполнение своих обязательств американцы состряпали нападение на гуманитарный конвой ООН в районе Алеппо и обвинили в этом Россию. Также прозвучали обвинения в адрес Москвы о том, что ВКС РФ якобы уничтожают сирийскую гражданскую инфраструктуру.
В итоге все соглашения были разорваны и боевые действия вспыхнули с новой силой. Российской-американские отношения обострились ещё больше. Сегодня стало известно, что Россия приостановила действие договора с США об утилизации оружейного плутония. Это может спровоцировать новую гонку вооружений.