Москва, 3 октября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Госдума в октябре обсудит поправки в федеральный бюджет 2016 года, но уже сейчас известно: дефицит бюджета увеличится с 2,36 трлн рублей до 3,034 трлн рублей — до 3,66% ВВП, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

ИА REGNUM

Ожидается рост расходов в номинальном выражении на 304 млрд рублей — с 16,099 трлн до 16,4 трлн рублей, а снижение доходов увеличится на 370 млрд рублей — с 13,738 трлн до 13,368 трлн. Таким образом, дефицит бюджета увеличится на 674 млрд рублей и составит 3,034 трлн.

Прогнозируемый годовой ВВП закладывается в объеме 82,815 трлн рублей.

Минфин не собирается увеличивать внешний госдолг и снижать дефицит за счет иностранных партнеров. Наоборот, ожидается снижение внешнего госдолга на 1,05 трлн — с 50,1 млрд евро до 49,7 млрд евро, в то время как внутренний госдолг будет увеличен с 8,82 трлн рублей до 9,868 трлн.

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«В данной ситуации Минфин проводит политику на то, чтобы бюджет привести к тем реалиям, в которых находится страна. В настоящее время абсолютно невозможно обойтись без консолидации бюджета, иначе мы увидим значительный рост дефицита бюджета, разбалансированности», — отметил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Перераспределение расходов

Минфин РФ предложил сократить в текущем году бюджетные расходы на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 9,4% — до 214,791 млрд рублей.

Кроме того, предполагается сокращение расходов на туризм. Так, финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» в 2016 году могут сократить более чем на 400 млн рублей — субсидии на реализацию мероприятий этой программы предложено сократить до 3,6 млрд рублей. Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в РФ на 2013−2017 годы» также сократится на 77,3 млн рублей, ее общий объем составит 695,8 млн рублей.

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Резервы и акцизы

Минфин не поменял планы по расходованию Резервного фонда в 2016 году: за год он должен сократиться на 2,14 трлн рублей, как изначально было заложено в бюджете. На 1 сентября Резервный фонд потерял 1,55 трлн рублей, из которых почти 1,2 трлн было направлено на финансирование бюджетного дефицита.

Для получения допдоходов возможно введение повышенных акцизов. Так, увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор должно принести бюджету уже в 2017 году 320 млрд рублей, а сохранение введенной в этом году повышенной 50-процентной нормы (от чистой прибыли) выплаты дивидендов госкомпаниями — еще 269 млрд рублей. Кроме того, планируется проиндексировать в ближайшие три года акцизы на табак на 10% и за счет этого получить суммарно 243 млрд рублей. А от дополнительного роста акцизов на бензин и дизтопливо на 1 рубль предполагается собрать в бюджет только в 2017 году 73 млрд рублей.

Оптимизм

Пересмотр бюджету потребовался в связи с тем, что изначально закладывалась средняя цена нефти Urals в $50 за баррель, но по итогам девяти месяцев 2016 года, по данным Минфина, она составила лишь $39,9.

Тем не менее власти делают осторожные оптимистические прогнозы. Так, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что в начале 2017 года российская экономика продемонстрирует небольшой рост. «Меры, которые предприняло правительство, способны простимулировать рост экономики РФ в 2017 году», — подчеркнул глава правительства.

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Решений о повышении налоговой нагрузки в ближайшие три года не будет, заявил журналистам на Московском финансовом форуме глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Мы, наоборот, видим большой уровень налоговой нагрузки на оплату труда. И, по-хорошему, наша задача в перспективе снижать этот вид нагрузки», — пояснил он.