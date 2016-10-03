Тегеран, 3 октября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Советник верховного лидера ИРИ по международной политике Али Акбар Велаяти предупредил администрацию США о пагубных последствиях в случае прямого военного вторжения на территорию Сирии. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV.

ИА REGNUM

«Вот уже шесть лет народ Сирии сопротивляется вмешательству иностранцев, особенно западных стран во главе Соединенными Штатами. Сирийцы способны противостоять американской военной интервенции», отметил Велаяти.

По его словам, боестолкновения Пентагона с силами сирийской правительственной армии — «самоубийство» для американской стороны.

«Если американцы предпримут военные действия против Сирии — это будет самоубийство. Это будет их третье [военное] и самое сильное поражение в регионе после Афганистана и Ирака», — подчеркнул советник рахбара.

Ранее Государственный департамент США пригрозил Москве приостановкой «двустороннего взаимодействия» по Сирии в случае, если ВКС России не прекратят авиаудары по позициям так называемой умеренной оппозиции в районе Алеппо.

Тегеран скептически относится к дипломатическим инициативам Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Утверждения о вкладе Запада в создание региональной безопасности на Ближнем Востоке — большая ложь. Кровавые результаты его политики можно увидеть во многих странах региона», — заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, выступая на встрече с руководителем национальной разведывательной службы Ирака Мустафой Кадхими, которая прошла в Тегеране 2 октября.