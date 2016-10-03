Махачкала, 3 октября, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Жители Шамильского района Дагестана требуют от информационных агентств «Интерфакс» и РИА «Дагестан» раскрыть имена источников, сообщивших им об убийстве пастухов Гасангусейновых как о ликвидации вооруженных боевиков. Как передает 3 октября корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в открытом письме, составленном на имя руководителей СМИ. По словам авторов обращения, издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах назвали убитых Гасангусейна и Наби Гасангусейновых «активными членами местного бандформирования».

Дмитрий Налбандян. Утро чабана. 1956

Информагентства сообщали, что пастухи были убиты после выстрелов в сторону силовиков, когда те пытались проверить у них документы. Авторы письма считают, что источники СМИ должны быть опрошены следствием, если они располагают подобными сведениями. В случае отказа раскрыть имена и должности источников отправители сохраняют за собой право обратиться в суд с требованием привлечь издания к ответственности за клевету. В опубликованных на сайтах агентств сообщениях содержится ложная информация, которая порочит честь и достоинство братьев Гасангусейновых, пишут они.

Как рассказал ИА REGNUM адвокат Саид Ибрагимов, представляющий интересы семьи убитых, следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего, где фигурантами проходят «неустановленные лица», якобы стрелявшие в сторону полицейских. При этом не предпринимаются никакие действия по расследованию произошедшего, в котором, по мнению адвоката и родственников, были убиты ни в чем не повинные пастухи, которых силовые органы назвали боевиками. По словам адвоката, несмотря на отсутствие в деле имен братьев Гасангусейновых, их отца вызывают на допрос в следственные органы. Обращения в разные инстанции с просьбой разобраться в инциденте не дали никакого результата. Ибрагимов уверен, что для полноценного расследования дела его нужно передать из СУ СКР по Дагестану в ГСУ СКР по СКФО.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, братья Гасангусейновы — 19-летний Гасангусейн и 17-летний Наби — были убиты близ села Гоор-Хиндах Шамильского района в ночь на 24 августа. Силовые структуры подозревают их в связях с НВФ и совершении ряда громких преступлений. Родственники и сельчане уверены в их невиновности. По их словам, убитые работали пастухами, а в день убийства возвращались с выпаса скота. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов через некоторое время после инцидента обратился к жителям республики с призывом проявить терпение и дождаться результатов расследования. Позже прокурор республики Рамазан Шахнавазов заявил, что взял ход расследования под личный контроль.