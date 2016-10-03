Минск, 3 октября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. «Общая сумма контрактов — потенциальных, возможных и реальных, которые нам сейчас предстоит реализовать и обеспечить — это порядка $11 млрд», — заявил посол Белоруссии в КНР Кирилл Рудый, оценивая итоги состоявшегося 28−30 сентября государственного визита Александра Лукашенко в Китай.

Цитата из к/ф «Чапаев». Реж. братья Васильевы. CCCP, 1934 г Герой Гражданской войны Василий Иванович Чапаев рассказывает товарищу о сближении теории с практикой

Цитируя Рудого в сообщении от 1 октября, госинформагентство БелТА сослалось на перечень меморандумов и соглашений, среди которых нет ни одного контракта. Тем не менее, посол отметил, что все подписанные документы можно разделить на четыре направления — политическое, инвестиционное, торговое и гуманитарное.

Характеризуя инвестиционное направление, посол признал, что в этот раз речь практически не шла о заключении новых кредитных соглашений, отметив: «Это знаменует переход от кредитного сотрудничества к инвестиционному. Мы договорились на уровне госорганов об объединении производственных потенциалов. Это значит, что наши компании будут создавать совместные предприятия, и были подписаны конкретные соглашения, дорожные карты».

В сообщении госинформагентства сказано также: «Самым главным достижением в торговой сфере Кирилл Рудый назвал открытие китайского рынка для поставок говядины с белорусских предприятий». Также в сообщении сказано о предоставлении официальному Минску технико-экономической помощи Китая в размере более $230 млн: «Эти средства планируется направить на строительство социального жилья и развитие территорий, расположенных рядом и в пределах Китайско-белорусского индустриального парка».

О «конкретных проектах» лишь упомянуто и в случае утверждённого комплекса мер по совместному продвижению строительства концепции «Один пояс, один путь» между правительствами Белоруссии и Китая. Названия проектов и суммы в сообщении отсутствуют.

«Главное, что можно отметить — это предложение китайской стороны объединить и скоординировать стратегии развития двух стран. Пока поставлена задача сформулировать совместную стратегию сроком до 2030 года. Думаю, что к концу года удастся сформулировать такой свод, общую цель, согласовать ее с китайской стороной. Это именно то, о чем договорились главы государств», — сообщил Рудый.

«Если мы реализуем достигнутые договоренности, то наши и китайские компании станут партнерами. Если не реализуем, то Китай договорится с другими странами, и мы просто станем с ними конкурентами. Поэтому у нас сейчас есть исторический шанс благодаря визиту Президента, чтобы реализовать эти договоренности. Здесь уже вопрос бюрократический, вопрос привлекательности, взаимопонимания сторон. Продолжается кропотливая работа», — пояснил посол Белоруссии в КНР.

На сайте посольства Белоруссии в КНР также отсутствует информация о конкретных контрактах, подписанных в ходе сентябрьского визита представительной делегации из Минска. В разделе торгово-экономических отношений сайта посольства есть сведения о товарообороте за 2014 год. Судя по сайтам посольств Белоруссии в Китае и Китая в Белоруссии, заявления о наличии «доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества» являются всего лишь заявлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гостаможкомитета Белоруссии внешнеторговый оборот республики за 2015 год в целом упал на 25,6% до $56,8 млрд, однако в случае торговли с КНР двусторонний товарооборот продемонстрировал рост. Доля Китая в общем внешнем товарообороте Белоруссии составила 5,7%. Белоруссия экспортировала в Китай товаров на 845,2 млн (+18,4% к уровню 2014 года) и импортировала из Китая на $2,3993 млрд (+1,2%). На протяжении многих лет в торговле с КНР у РБ стабильно отрицательное сальдо.