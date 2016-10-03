Санкт-Петербург, 3 октября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Активно застраиваемые поселок Мурино и деревня Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленобласти станут одним городом, название для объединенного населенного пункта выберут в 2017 году. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Эти населенные пункты, примыкающие к административной границе Санкт-Петербурга, стали объектами массового жилищного строительства. В них уже возведены десятки высотных зданий, и активное строительство продолжается.

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«Я не делю Мурино и Новое Девяткино. Мы рассчитываем, что это будет один город. Название мы согласуем: историческое Мурино или Ново-Мурино. Обязательно такое решение в 2017 году мы примем», — заявил глава 47-го региона.

Также глава 47-го региона напомнил о планах по строительству в 2018 году объездной дороги для Мурино и Нового Девяткино. Кроме того, в 2017 году начнется строительство развязки для Мурино, которая расширит возможности въезда в поселок из Петербурга.

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На стадии проектирования в настоящее время находятся канализационно-очистные сооружения мощностью 15 плюс 5 тыс. кубометров, стоимостью 60 млн рублей. Приступить к строительству планируется в конце 2017 года.

Александр Дрозденко также отметил, что застройка Мурино и Девяткино продолжится, однако с плотностью не больше 9,9 тыс. кв метров на гектар, и продолжат строиться социальные объекты. «Еще пять детских садов будет построено, это 100%, у нас подписаны соглашения», — заверил губернатор.

Ранее губернатор пообещал статус города другому застроенному высотками населенному пункту региона — деревне Кудрово, примыкающей к Невскому району Петербурга.

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