Хельсинки, 3 октября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В финском городе Кеми пожилой мужчина стрелял в иммигрантов из пневматического оружия. Инцидент произошёл в пятницу, 30 сентября, однако финский национальный вещатель Yle сообщил о нём только сегодня, 3 октября.

weapon.com Ружье

По версии полиции, 60-летний мужчина выстрелил из пневматического оружия по двум иммигрантам, которые в этот момент проходили мимо его дома. Пострадавшие шокированы произошедшим, заявили в полиции.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «попытка нанесения тяжких телесных повреждений».