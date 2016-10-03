Луганск, 3 октября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Власти ЛНР успешно провели праймериз и тем самым доказали способность проводить демократические выборы по стандартам ОБСЕ. Об этом 3 октября заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Праймериз были для нас реальной возможностью доказать способность ЛНР организовать прозрачную, демократическую процедуру выборов, которая бы соответствовала всем принципам, декларируемым ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Одной из наших задач было сделать праймериз в ЛНР максимально открытыми. В голосовании действительно приняли участие исключительно самовыдвиженцы. Единственным условием была поддержка со стороны жителей. И это условие, на мой взгляд, обязательно для каждого политика и чиновника, который сегодня и в будущем будет работать на благо ЛНР», — говорится в заявлении Плотницкого.

По его словам, за ходом предварительного голосования наблюдали граждане из семи стран ЕС. «Не только жители республики смогли убедиться в том, что праймериз проходили в максимально открытом режиме. За эти четыре месяца в ЛНР побывали более 30 иностранных наблюдателей из Франции, Италии, Великобритании, Греции, Польши, Шотландии, Ирландии и других стран. Я благодарен им за высокую оценку нашей работы. Не могу не поблагодарить я и наших, российских и зарубежных журналистов. Тысячи публикаций и сюжетов, освещение дебатов, которых еще не было на Луганской земле, в полной мере позволили всем участникам праймериз почувствовать себя равноправной частью мировой политики», — отметил Плотницкий.

Он также призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить политическую часть Минских соглашений. «Сегодня мы можем уверенно говорить, что предварительное голосование в нашей республике состоялось. Мы сделали еще один важнейший шаг к построению нашей государственности… Каждый из кандидатов, прежде всего, патриот нашей Республики. Каждый из них — член нашей общей команды, с которой мы строим нашу страну и превращаем территорию в государство, а население в народ! Наш опыт оказался успешным и позитивным. Мы готовы к самостоятельным выборам. И теперь мы в очередной раз передаем мяч на сторону Киева. Для Порошенко пришло время осознать, что тянуть с выполнением обязательств, взятых на себя в Минске, преступно по отношению к людям, которые сражались за свою свободу и отстояли независимость», — подытожил Плотницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Донецке (Донетчина, под контролем ДНР) и Луганске (Луганщина, под контролем ЛНР) прошло предварительное голосование — праймериз. К участию и освещению праймериз не допустили украинские политические партии, а также украинские СМИ. 26 сентября первый заместитель министра юстиции ЛНР Виталий Седых отметил, что граждане Украины (иностранцы) не имеют права принимать участие в агитации. Ни одна страна не направила в республики официальные делегации для мониторинга выборов. Также следить за выборами отказались ОБСЕ и другие международные организации.

Напомним, 3 октября председатель Временной избирательной комиссии (ВрИК) ЛНР Сергей Козьяков заявил, что на праймериз в Луганске (Луганщина, под контролем ЛНР) большинство голосов набрал действующий мэр города Манолис Пилавов. По его словам, Пилавов набрал 86,1% голосов. Вторым по результатам предварительного голосования стал Вячеслав Светлов — 5,3% голосов, на третьем Александр Ермоленко — 4,1%. В то же время редседатель ВрИК ДНР Андрей Коржевский заявил, что в городском праймериз приняли участие более 370 тысяч избирателей. По его словам, во всех 514 округах победили представители общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». При этом Коржевский отметил, что в Донецке на должность мэра города победу на праймериз одержал действующий градоначальник Игорь Мартынов, который набрал 83,2% голосов избирателей.

Ранее руководство ДНР и ЛНР неоднократно призывало Киев выполнить политическую часть Комплекса мер по реализации Минских соглашений — принять закон об амнистии бойцов ДНР и ЛНР, закон о выборах в отдельных регионах Донбасса и закрепить в Конституции Украины автономию Донбасса. В то же время украинская сторона настаивает на последовательном выполнении пунктов Комплекса мер, в частности сначала выполнить 1−3 пункты Минских соглашений — обеспечить устойчивый режим прекращения огня на линии соприкосновения, отвести тяжелые вооружения и допустить наблюдателей ОБСЕ на все объекты ДНР и ЛНР.