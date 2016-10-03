ЛНР: «Теперь у Порошенко нет выхода»
Луганск, 3 октября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Власти ЛНР успешно провели праймериз и тем самым доказали способность проводить демократические выборы по стандартам ОБСЕ. Об этом 3 октября заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий, передает ИА REGNUM.
«Праймериз были для нас реальной возможностью доказать способность ЛНР организовать прозрачную, демократическую процедуру выборов, которая бы соответствовала всем принципам, декларируемым ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Одной из наших задач было сделать праймериз в ЛНР максимально открытыми. В голосовании действительно приняли участие исключительно самовыдвиженцы. Единственным условием была поддержка со стороны жителей. И это условие, на мой взгляд, обязательно для каждого политика и чиновника, который сегодня и в будущем будет работать на благо ЛНР», — говорится в заявлении Плотницкого.
По его словам, за ходом предварительного голосования наблюдали граждане из семи стран ЕС. «Не только жители республики смогли убедиться в том, что праймериз проходили в максимально открытом режиме. За эти четыре месяца в ЛНР побывали более 30 иностранных наблюдателей из Франции, Италии, Великобритании, Греции, Польши, Шотландии, Ирландии и других стран. Я благодарен им за высокую оценку нашей работы. Не могу не поблагодарить я и наших, российских и зарубежных журналистов. Тысячи публикаций и сюжетов, освещение дебатов, которых еще не было на Луганской земле, в полной мере позволили всем участникам праймериз почувствовать себя равноправной частью мировой политики», — отметил Плотницкий.
Он также призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить политическую часть Минских соглашений. «Сегодня мы можем уверенно говорить, что предварительное голосование в нашей республике состоялось. Мы сделали еще один важнейший шаг к построению нашей государственности… Каждый из кандидатов, прежде всего, патриот нашей Республики. Каждый из них — член нашей общей команды, с которой мы строим нашу страну и превращаем территорию в государство, а население в народ! Наш опыт оказался успешным и позитивным. Мы готовы к самостоятельным выборам. И теперь мы в очередной раз передаем мяч на сторону Киева. Для Порошенко пришло время осознать, что тянуть с выполнением обязательств, взятых на себя в Минске, преступно по отношению к людям, которые сражались за свою свободу и отстояли независимость», — подытожил Плотницкий.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Донецке (Донетчина, под контролем ДНР) и Луганске (Луганщина, под контролем ЛНР) прошло предварительное голосование — праймериз. К участию и освещению праймериз не допустили украинские политические партии, а также украинские СМИ. 26 сентября первый заместитель министра юстиции ЛНР Виталий Седых отметил, что граждане Украины (иностранцы) не имеют права принимать участие в агитации. Ни одна страна не направила в республики официальные делегации для мониторинга выборов. Также следить за выборами отказались ОБСЕ и другие международные организации.
Напомним, 3 октября председатель Временной избирательной комиссии (ВрИК) ЛНР Сергей Козьяков заявил, что на праймериз в Луганске (Луганщина, под контролем ЛНР) большинство голосов набрал действующий мэр города Манолис Пилавов. По его словам, Пилавов набрал 86,1% голосов. Вторым по результатам предварительного голосования стал Вячеслав Светлов — 5,3% голосов, на третьем Александр Ермоленко — 4,1%. В то же время редседатель ВрИК ДНР Андрей Коржевский заявил, что в городском праймериз приняли участие более 370 тысяч избирателей. По его словам, во всех 514 округах победили представители общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». При этом Коржевский отметил, что в Донецке на должность мэра города победу на праймериз одержал действующий градоначальник Игорь Мартынов, который набрал 83,2% голосов избирателей.
Ранее руководство ДНР и ЛНР неоднократно призывало Киев выполнить политическую часть Комплекса мер по реализации Минских соглашений — принять закон об амнистии бойцов ДНР и ЛНР, закон о выборах в отдельных регионах Донбасса и закрепить в Конституции Украины автономию Донбасса. В то же время украинская сторона настаивает на последовательном выполнении пунктов Комплекса мер, в частности сначала выполнить 1−3 пункты Минских соглашений — обеспечить устойчивый режим прекращения огня на линии соприкосновения, отвести тяжелые вооружения и допустить наблюдателей ОБСЕ на все объекты ДНР и ЛНР.