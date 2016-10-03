Санкт-Петербург, 3 октября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Планы Смольного значительно расширить зону платной парковки в исторических районах Санкт-Петербурга фактически загоняют жителей в спальные районы, ограничивают свободу передвижения и увеличивают до предела социальное напряжение. Об этом заявил ИА REGNUM замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов, комментируя сообщения о новых конкурсах на проектирование платного парковочного пространства в Адмиралтейском и Петроградском районах. Ранее был проведен такой же конкурс на значительное расширение действующей пилотной зоны платной парковки в Центральном районе города.

krti.gov.spb.ru Платная парковка в Петербурге

Согласно Адресному перечню платных парковок в Санкт-Петербурге, в Центральном районе города, помимо действующей пилотной зоны, будут созданы платные парковочные места еще на 182 улицах, в Адмиралтейском районе — на 153 улицах, в Петроградском районе — на 141 улице.

На фоне заметного снижения уровня жизни граждан увеличение зоны платной парковки вызовет социальное недовольство, станет очередным ударом по бюджету петербуржцев, убежден парламентарий. Кроме того, расширение зоны платной парковки, по некоторым оценкам, обойдется в 4,5 млрд рублей. Трата таких средств из бюджета представляется малообоснованной, считает Олег Нилов, выступающий за мораторий на расширение зоны платной парковки в Санкт-Петербурге.

По мнению депутата-«эсера», петербургские правила платных парковок отличаются необычайной жесткостью даже по сравнению с Москвой: в отличие от столицы, парковка в Санкт-Петербурге остается платной в воскресенье и выходные дни. При этом тариф на парковку близок к столичным — 60 рублей в час для легковой машины, несмотря на значительно более низкий средний уровень зарплат.

«Исходя из европейской практики, стоимость парковки в городе должна начинаться от 14 рублей (три сотых процента от средней зарплаты жителей города, как это сделано за рубежом)», — уверен «справедливоросс».

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Олег Нилов на законодательном уровне предлагает зафиксировать обязательность наличия не менее 50% бесплатных мест в так называемой «зоне платной парковки», установить обязательные 15 минут, в течение которых возможна бесплатная парковка везде, а также запретить привлекать частные компании для выполнения работ по сбору средств за парковку и принудительной эвакуации автомобилей на штрафные стоянки.

Напомним, комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил открытые конкурсы на разработку проектной документации по расширению зоны платной парковки в Адмиралтейском и Петроградском районах Санкт-Петербурга. На эти цели будет потрачено более 110 млн рублей.

Должны быть разработаны схемы расстановки парковочного оборудования, информационных знаков и указателей, определено точное количество платных парковочных мест, которое будет организовано при расширении зоны платной парковки. Срок окончания проектирования, согласно требованиям технического задания, — 10 декабря 2016 года.

Ранее, 12 сентября, Смольный выбрал победителя открытого конкурса на проектирование новых зон платной парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга. Им стало ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект». Срок работ тот же — до 10 декабря текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года и в начале 2018 года зона платной парковки охватит весь Центральный район Санкт-Петербурга, а также Адмиралтейский район и Петроградскую сторону. Таким образом, к нынешним 2,9 тыс. машиномест в «пилотной зоне» добавится еще 40 тысяч. После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в перечень платных парковок планируется включить и территории Васильевского острова.

Для финансирования работ по расширению платной парковки руководство СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» планирует найти концессионера. «И уже сейчас мы можем говорить о наличии интереса к этому проекту со стороны крупных российских бизнес-групп», — отметил директор Центра Артем Хрюкин.