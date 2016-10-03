Москва, 3 октября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В Госдуме не знакомы с идеей внедрить в России персонифицированные штрафы за пользование нелегальными материалами в интернете и ее не рассматривают — законодатели продолжат бороться с пиратским контентом более традиционными способами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил депутат Госдумы, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Мне неизвестно о каких-либо подобного рода обсуждениях. В свою очередь, Госдума не рассматривала законопроекты, связанные с какими-либо наказаниями обычных граждан, которые пользуются интернетом и, соответственно, в том числе представленными в сети видео», — заявил Левин.

geralt Пользователи интернета

В то же время, действительно, в ряде стран система наказания конечного пользователя существует, заметил депутат. «В частности, в Германии, действительно, если вы скачиваете фильм, то потом по почте приходит счет за то, что нелегально просмотрели сайты, на которые не имели права», — указал он.

Однако это не тот путь, по которому должна развиваться ситуация в России, уверен Левин. «Мы должны бороться не с теми, кто пытается найти в Сети кино и не всегда разбирается, законное это видео или незаконное, а с теми, кто намеренно распространяет противоправный контент, не имея на это авторских прав, и пытаясь на этом ещё зарабатывать», — подчеркнул парламентарий.

«Мы считаем, что те подходы, которые сегодня реализованы в виде законов и действуют на практике, достаточно эффективны, и считаем необходимым развивать скорее это направление — по ограничению работы в Сети сайтов, распространяющих нелегальное видео, и одновременно создания как можно больших легальных площадок, которые распространяют и предлагают легальные (продукты)», — продолжил он.

«Такое направление будет Думой продолжено в дальнейшем», — заверил Левин.

Ранее СМИ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник распространили информацию, что власти обсуждают возможность введения в России системы штрафов для пользователей нелегального контента. Согласно этим данным, чиновники планируют внедрить в Россию европейскую практику, когда скачавшие пиратскую музыку или фильмы граждане платят персонифицированный штраф.