Дрезден, Германия, 3 октября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Демонстранты издевались над канцлером ФРГ Ангелой Меркель, когда она прибыла на торжества в Дрездене, чтобы отметить 26-летие со дня объединения Германии, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Держа в руках плакаты с надписями «Меркель должна уйти», правые скандировали лозунги, обращённые против Меркель.

Немецкие СМИ оценили число протестующих в «несколько сотен».

Дрезден является бастионом антиисламского движения «ПЕГИДА», собиравшего еженедельно до 20 тысяч сторонников в начале 2015 года.

Протесты связаны с миграционной политикой канцлера, принявшей в 2015 г. до миллиона мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Азии.

В коротком заявлении Меркель призвала к «взаимному уважению» в политических дебатах и выразила надежду на то, что в решении новых проблем будут участвовать все, независимо от политических взглядов.