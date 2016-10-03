Дрезден, Германия, 3 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с семьёй имама, в чьей мечети произошёл взрыв неделей ранее в Дрездене, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Встреча состоялась в завершении Дня немецкого единства. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт опубликовал в «твиттере» фото, на котором видно, как Меркель говорит с мусульманской семьёй.

26 сентября у двери мечети турецко-исламской общины и перед Конференц-центром последовательно раздались взрывы. Никто не пострадал, но был причинён материальный ущерб. Следователи пока не установили личности злоумышленников.