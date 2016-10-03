Санкт-Петербург, 3 октября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Сотрудники служб, подведомственных властям Санкт-Петербурга, приступили к сносу крупных торговых павильонов, незаконно размещенных на Сенной площади в центре города. Об этом сегодня, 3 октября, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ).

cpeigi.ru Демонтаж павильонов на Сенной площади

Ранее, напомним, с Сенной площади были изгнаны незаконные автолавки, было разобрано несколько торговых киосков. 30 сентября начались работы по демонтажу крупного павильона, расположенного на углу Московского проспекта и Садовой улицы. Этот павильон сейчас полностью демонтирован, идут работы по демонтажу бетонной подушки-фундамента и вывозу мусора.

cpeigi.ru Остатки первого из снесенных павильонов на Сенной площади

Сегодня же специалисты ЦПЭИГИ приступили к демонтажу второго крупного павильона на площади.

«По состоянию на полдень 03.10.2016 уже частично демонтированы внутренние помещения второго павильона вблизи Канала Грибоедова, начаты работы по демонтажу кровли. Работы продлятся порядка 2 дней», — говорится в сообщении ЦПЭИГИ.

Отметим, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в кулуарах инвестиционного форума в Сочи 2 октября заявил: «Всё что незаконно стоит, будет убрано».

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Как ранее установили инспекторы, более 60 торговых объектов, включая павильоны над выходами станций метро, используются незаконно и подлежат демонтажу. Снос незаконных объектов должен произойти уже до конца 2016 года, чтобы успеть провести благоустройство территории площади к новогодним праздникам.

Добавим, что в ночь на 3 октября один из павильонов, предназначенных под снос, оказался охвачен огнем. Пожарные потушили пожар, о пострадавших не сообщалось.