Нижний Новгород, 3 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. В преддверии выборов спикера Законодательного собрания Нижегородской области депутат, генеральный директор завода им. Ульянова (ЗАО «Концерн Термаль») Владимир Буланов получает угрозы о том, что может получить серьезные проблемы при ведении своего бизнеса, если будет «открывать рот».

Андрей Репин ИА REGNUM Владимиру Буланову пообещали проблемы в бизнесе из-за его депутатской позиции

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сам депутат на пресс-конференции 3 октября, которую провели представители областного заксобрания, несогласные с политикой губернатора Валерия Шанцева в части выборов спикера регионального парламента. Конкретную структуру, от которой исходила угроза, Буланов решил не называть.

В ходе пресс-конференции между депутатами и журналистами возник спор о том, почему депутаты не хотят называть фамилии тех, кто оказывает на них давление при голосовании. Изначально вопрос о конкретных виновных был адресован депутату Андрею Тарасову, но он так и не дал прямого ответа на него даже после нескольких уточнений.

При этом группа депутатов, среди которых был и Тарасов, направили обращение на имя полномочного представителя президента РФ Михаила Бабича, в котором просит оградить их от давления со стороны и обеспечить прозрачность и легитимность выборов. В этом обращении фамилии тех, кто «давит» обозначены четко — губернатор Валерий Шанцев и его заместитель Роман Антонов.

Андрей Репин ИА REGNUM Андрей Тарасов, один из подписантов петиции в адрес приволжского полпреда, в которой говорится о попытках давления на депутатов

В ходе пресс-конференции за своего коллегу по парламенту вступился Буланов: «Я руководитель хозяйствующего субъекта, владелец завода. В пятницу (30 сентября) мне сказали, что я, как директор, могу быть дисквалифицирован. Вы можете себе представить? Я собственник завода, и мне прямым текстом говорят, что я могу быть дисквалифицирован. Я, казалось бы, живу в правовом государстве. Но вот получил такое предупреждение. Зачем он (Тарасов) будет называть фамилии?»

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«Если я вам назову службу, которая заявила о дисквалификации… У меня пока в голове файлы не сходятся. Мне прямым текстом говорят, что я буду дисквалифицирован, если буду открывать свой рот. Потому что Валерий Павлинович (Шанцев, губернатор Нижегородской области) хочет сидеть, и чтоб ему все бюллетени эти показывали. Мотнул головой — значит бюллетень сразу в урну», — заявил Буланов.

«Мне крайне обидно, что Законодательное собрание прошлого созыва за 5 лет превратилось в какой-то ксерокс, в машинку для того, чтобы продавливать решения, которые выдвигает областное правительство. Которые не всегда не всегда актуальны для населения, для сельского хозяйства для промышленности. И я не хочу чтобы следующее Законодательное собрание было продолжением того ксерокса, каким являлось предыдущее», — отметил депутат.

При этом он, напомнил о многочисленных нарушениях и фальсификациях, которые, по утверждению КПРФ, имели место на прошедших выборах в Заксобрание и были связаны с подтасовкой голосов во время выездного голосования.

«Мне абсолютно не хочется, чтобы из 50 депутатов точно также делали идиотов», — заявил Буланов. — Если процедура не будет до конца ясной и понятной, то наша фракция не будет принимать в этом фарсе участия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы председателя Законодательного собрания Нижегородской области должны пройти на заседании парламента 4 октября. Региональная конференция «Единой России» утвердила в качестве кандидата на пост спикера Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Лебедева, кандидатуру которого предложил Шанцев.

Спустя несколько дней оказалось, что кандидатура Лебедева, получившая подавляющее большинство голосов поддержки на конференции, устраивает не всех депутатов.

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Группа депутатов направила на имя полномочного представителя президента РФ Михаила Бабича, областного прокурора Олега Понасенко и начальника областного УФСБ Сергея Старицына обращение, в котором отмечают, что их вынуждают голосовать за Лебедева. Авторы обращения заявляют о давлении, которое на них оказывают губернатор Валерий Шанцев и его заместитель Роман Антонов, вынуждая в вопросе избрания председателя регионального парламента.

Позже появилась информация, что кандидатом на пост главы областного парламента может быть выдвинут глава регионального отделения «Единой России» Александр Табачников.