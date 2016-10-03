Москва, 3 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В России за неделю (21−28 сентября) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,4% и составила 869 тыс. 848 человек (по состоянию на 21 сентября 2016 года — 881 тыс. 980 человек).

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах. В 12 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

По состоянию на 28 сентября 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, уменьшение количества безработных граждан отмечается более четырех месяцев (с 12 мая). За этот период число безработных снизилось на 182 тыс. 015 человека. По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.