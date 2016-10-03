Москва, 3 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила обновленный проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена на 2017 год, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проведение ЕГЭ

В соответствии с проектом расписания, экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 14 марта по 7 апреля. Основной — с 26 мая 2017 года по 30 июня. ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня также можно будет сдать в дополнительный период — с 4 по 15 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 24 июня и дополнительный — с 4 по 21 сентября.

Как и в 2016 году в расписании, наряду с резервными сроками для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для проведения экзаменов по всем учебным предметам.

Он необходим тем участникам, которые по какой-либо причине не смогли участвовать в экзамене основной или в резервный день, например, из-за совпадения двух выбранных предметов в один день или отсутствия по уважительной причине.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — форма государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. ЕГЭ проводится по единым правилам, с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы и единой методики оценивания выполненных работ.