Санкт-Петербург, 3 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Незаконно установленную доску финскому барону Карлу Маннергейму на Захарьевской улице Санкт-Петербурга, предположительно, в ночь на 3 октября обстреляли из огнестрельного или мощного пневматического оружия. Следы, похожие на отметины от пуль, видны в районе головы барельефа, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Следы от пуль на доске Маннергейму

О том, когда и при каких обстоятельствах были нанесены эти повреждения, пока неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти корреспонденту агентства сообщили, что повреждения на доске обнаружил сотрудник полиции при патрулировании улицы.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в полицейском главке.

Кроме того, на доске явственно видны следы химического воздействия — окислительных процессов, которые стали следствием попадания в доску, предположительно, кислоты. Это произошло еще в середине сентября.

Охрана, которая ранее постоянно дежурила у доски, в настоящее время у дома 22 отсутствует, во всяком случае, не фиксируется визуально.

Ранее ИА REGNUM стало известно, что договор об охране доски был заключен неизвестным заказчиком на срок до конца сентября. Вероятно, на октябрь он уже не продлевался. Кто являлся заказчиком охраны, тщательно скрывается. По словам рядовых охранников, за этим стоят «большие люди». Впервые отсутствие охраны у доски было замечено еще в конце сентября.

Никаких попыток устранить последствия «кислотной» и новой «пулевой» атаки на доску в настоящий момент не наблюдается.

Напомним, доску заливали красной краской 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда. После этого двое привезенных неизвестным лицом к доске гастарбайтеров отмывали ее моющими средствами

27 сентября в Смольнинском районном суде был отклонен иск петербуржца к Смольному с требованием демонтажа незаконного объекта, каковым является доска нацистскому пособнику Маннергейму. Адвокат истца Илья Ремесло сообщил о намерении обжаловать этот отказ в городском суде, а также подать иск в адрес комитета по культуре Санкт-Петербурга, который обязан обеспечить демонтаж незаконных мемориальных досок, но до сих пор уклоняется от выполнения этой функции в отношении доски Маннергейму.